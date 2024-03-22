22 марта 2024

Директор автозавода Миасса выступил по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Русский экономический форум. Челябинск, яковлев павел
Яковлев назвал теракт в Подмосковье подлым и бесчеловечным Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Гендиректор автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) Павел Яковлев в своем выступлении назвал теракт в «Крокус Сити Холле» бесчеловечным и подлым. Как Яковлев заявил URA.RU, сотрудники предприятия соболезнуют семьям погибших.

«Сегодня я, как и все, глубоко возмущен трагедией в подмосковном „Крокус Сити Холле“. Этот бесчеловечный, подлый террористический акт — то, против чего борется сегодня Россия», — сказал Яковлев.

Руководитель отметил, что общество выступает за мир, спокойствие, свободу и безопасность для каждого гражданина. Выразив соболезнования семьям погибших, Яковлев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт произошел в Москве вечером 22 марта. Несколько террористов в упор расстреляли людей и подожгли здание. В списке погибших значится житель региона Александр Баклемышев. Как заявили в пресс-службе СКР России, работу на месте происшествия ведет следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов комитета. Специалисты осматривают помещения концертного зала и изымают вещественные доказательства. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, началась работа с потерпевшими.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) Павел Яковлев в своем выступлении назвал теракт в «Крокус Сити Холле» бесчеловечным и подлым. Как Яковлев заявил URA.RU, сотрудники предприятия соболезнуют семьям погибших. «Сегодня я, как и все, глубоко возмущен трагедией в подмосковном „Крокус Сити Холле“. Этот бесчеловечный, подлый террористический акт — то, против чего борется сегодня Россия», — сказал Яковлев. Руководитель отметил, что общество выступает за мир, спокойствие, свободу и безопасность для каждого гражданина. Выразив соболезнования семьям погибших, Яковлев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Теракт произошел в Москве вечером 22 марта. Несколько террористов в упор расстреляли людей и подожгли здание. В списке погибших значится житель региона Александр Баклемышев. Как заявили в пресс-службе СКР России, работу на месте происшествия ведет следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов комитета. Специалисты осматривают помещения концертного зала и изымают вещественные доказательства. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, началась работа с потерпевшими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...