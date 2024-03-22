Директор автозавода Миасса выступил по поводу теракта в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Яковлев назвал теракт в Подмосковье подлым и бесчеловечным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Гендиректор автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) Павел Яковлев в своем выступлении назвал теракт в «Крокус Сити Холле» бесчеловечным и подлым. Как Яковлев заявил URA.RU, сотрудники предприятия соболезнуют семьям погибших. «Сегодня я, как и все, глубоко возмущен трагедией в подмосковном „Крокус Сити Холле“. Этот бесчеловечный, подлый террористический акт — то, против чего борется сегодня Россия», — сказал Яковлев. Руководитель отметил, что общество выступает за мир, спокойствие, свободу и безопасность для каждого гражданина. Выразив соболезнования семьям погибших, Яковлев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Теракт произошел в Москве вечером 22 марта. Несколько террористов в упор расстреляли людей и подожгли здание. В списке погибших значится житель региона Александр Баклемышев. Как заявили в пресс-службе СКР России, работу на месте происшествия ведет следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов комитета. Специалисты осматривают помещения концертного зала и изымают вещественные доказательства. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, началась работа с потерпевшими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор автозавода «Урал» в Миассе (Челябинская область) Павел Яковлев в своем выступлении назвал теракт в «Крокус Сити Холле» бесчеловечным и подлым. Как Яковлев заявил URA.RU, сотрудники предприятия соболезнуют семьям погибших. «Сегодня я, как и все, глубоко возмущен трагедией в подмосковном „Крокус Сити Холле“. Этот бесчеловечный, подлый террористический акт — то, против чего борется сегодня Россия», — сказал Яковлев. Руководитель отметил, что общество выступает за мир, спокойствие, свободу и безопасность для каждого гражданина. Выразив соболезнования семьям погибших, Яковлев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Теракт произошел в Москве вечером 22 марта. Несколько террористов в упор расстреляли людей и подожгли здание. В списке погибших значится житель региона Александр Баклемышев. Как заявили в пресс-службе СКР России, работу на месте происшествия ведет следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов комитета. Специалисты осматривают помещения концертного зала и изымают вещественные доказательства. Также изучаются записи с камер видеонаблюдения, началась работа с потерпевшими.