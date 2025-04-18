Пасху отметят 20 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU

Светлая Пасха пройдет 20 апреля. На Пасху челябинцам предлагают посетить традиционные богослужения и народные гуляния, а также кулинарные мастер-классы и творческие встречи в окружении пушистых питомцев. Главными площадками станут Кафедральный собор и горсад имени Пушкина, где развернутся масштабные празднования для всей семьи. О том, куда можно отправится в священный праздник — в материале URA.RU.

Семейные праздники (0+)

Хаски-центр «Аквилон» приглашает челябинцев на большой семейный праздник 19 и 20 апреля в 11:00. Гостей ждет насыщенная программа: анимационные шоу с конкурсами, традиционные пасхальные забавы с яйцами — их можно будет красить, катать, прятать, искать. Можно будет попробовать поймать кролика. После активных игр всех угостят куличам, а любители животных смогут посетить питомник с хаски и самоедами. Стоимость участия — от 890 рублей. (0+)

Каждый желающий сможет позвонить в колокола Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Городской сад имени Пушкина 20 апреля в 12:00 превратится в главную пасхальную площадку города. Гостей ждут: гигантские расписные яйца для фотосессий, мастер-классы по колокольному звону, роспись большого пасхального полотна и выступления творческих коллективов. Особое украшение праздника — звонари из храмов Челябинской области, которые продемонстрируют искусство колокольного звона. Вход свободный.

Традиции и мастер-классы (6+)

Кафедральный собор Челябинска 20 апреля в 11:00 откроет праздничную программу выступлением Архиерейского мужского хора. После концерта начнутся народные гуляния с ярмаркой. В 12:00 всех ждет полевая кухня с кашей, блинами и чаем. Детей порадуют старинными играми и забавами. В 16:00 можно будет бесплатно посетить экскурсию по собору, а в 18:00 — завершить день Пасхальной вечерней. Вход свободный.

Детский музей подготовил две праздничные программы. 20 апреля в 11:30 и 15:30 на занятии «Христово воскресенье всем на веселье!» ребята узнают, как праздновали Пасху на Руси, увидят старинные способы окрашивания яиц и поиграют в традиционные игры. Билет — 250 рублей. 19 апреля в 13:00 и 16:00 в «Мастерских Детского музея» можно будет создать пасхальное яйцо в старинной технике крапанка. Участие обойдется в 300 рублей, входной билет для взрослого — 200 рублей.

На мастер-классах будут учить украшать яйца Фото: Илья Московец © URA.RU

Котокафе «Котофей» 19 апреля в 19:30 предлагает совместить творчество и общение с пушистыми питомцами. На мастер-классе гости сделают подставку под кружку из каната и украсят яйцо в технике декупаж. Цена — 800 рублей.

Для любителей рукоделия 19 апреля котокафе «Мягкие Лапки» проведет мастер-классы по созданию восковых свечей и декупажу пасхальных яиц. Все материалы включены в стоимость — 600 рублей.

Кулинарные впечатления

Школа кулинарии «Рататуй» 20 апреля в 14:00 приглашает на гастрономический мастер-класс. Участники приготовят три блюда: салат с куриной грудкой и перепелиным яйцом пашот, изысканную утиную ножку «конфи» с вишневым соусом и настоящий пасхальный кулич по старинному рецепту. Стоимость — 2990 рублей. (18+)

Кондитерская «Высший Вкус» 20 апреля в 12:00 устроит сладкий мастер-класс по декору пасхального печенья. После экскурсии по кондитерскому цеху каждый участник получит набор из трех пряников и все необходимое для их росписи. В финале — дегустация, вручение дипломов и торжественное посвящение в кондитеры. Цена — 750 рублей. (6+)

Музыка и вечерние мероприятия (18+)

Пасхальные концерты будут бесплатными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Библиотеки города также присоединяются к празднованию. 20 апреля в 13:00 в библиотеке №22 пройдет концерт «Пасхальный перезвон» с поэзией и песнями. 23 апреля в 16:00 библиотека №26 устроит тематические посиделки с викторинами, рассказом о традициях и «открытым микрофоном» для желающих прочитать стихи. Вход свободный.