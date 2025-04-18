18 апреля 2025

Челябинский губернатор Текслер объяснил причины роста интереса к профессии инженера

Губернатор Текслер: в Челябинской области мы растим инженерные кадры
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Алексей Текслер выстроил в Челябинской области систему подготовки инженеров
Губернатор Алексей Текслер выстроил в Челябинской области систему подготовки инженеров Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал этапы подготовки будущих технических специалистов в регионе. Об этом он написал в своем telegram-канале, рассказывая о конкурсе «Инженерные кадры России», который проходит в эти дни в регионе.

«Много лет мы занимаемся развитием молодых инженерных кадров здесь, в Челябинской области. Все начинается с детского сада и школьной скамьи. Это и программа „Инженерные кадры“ в школах, и техническое образование на базе „Кванториумов“ и „IT-кубов“. И, конечно, поддержка наших вузов и промышленных предприятий», — написал глава региона.

Алексей Текслер добавил, что с каждым годом растет количество детей, которые выбирают профессию инженера. При этом выстроенная в Челябинской области система подготовки будущих техников позволяет им как можно раньше познать азы профессии. Губернатор отметил роль родителей и наставников в этой работе.

В эти дни в Челябинске проходит конкурс «Инженерные кадры России». В регионе собрались сотни одаренных детей и подростков из 48 российских субъектов и ряда иностранных государств. В ходе мероприятия «ИКаР» участники демонстрируют свои разработки, выполняют задания, предложенные промышленными компаниями, а также перенимают опыт у специалистов отрасли.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал этапы подготовки будущих технических специалистов в регионе. Об этом он написал в своем telegram-канале, рассказывая о конкурсе «Инженерные кадры России», который проходит в эти дни в регионе. «Много лет мы занимаемся развитием молодых инженерных кадров здесь, в Челябинской области. Все начинается с детского сада и школьной скамьи. Это и программа „Инженерные кадры“ в школах, и техническое образование на базе „Кванториумов“ и „IT-кубов“. И, конечно, поддержка наших вузов и промышленных предприятий», — написал глава региона. Алексей Текслер добавил, что с каждым годом растет количество детей, которые выбирают профессию инженера. При этом выстроенная в Челябинской области система подготовки будущих техников позволяет им как можно раньше познать азы профессии. Губернатор отметил роль родителей и наставников в этой работе. В эти дни в Челябинске проходит конкурс «Инженерные кадры России». В регионе собрались сотни одаренных детей и подростков из 48 российских субъектов и ряда иностранных государств. В ходе мероприятия «ИКаР» участники демонстрируют свои разработки, выполняют задания, предложенные промышленными компаниями, а также перенимают опыт у специалистов отрасли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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