Челябинский губернатор Текслер объяснил причины роста интереса к профессии инженера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал этапы подготовки будущих технических специалистов в регионе. Об этом он написал в своем telegram-канале, рассказывая о конкурсе «Инженерные кадры России», который проходит в эти дни в регионе.
«Много лет мы занимаемся развитием молодых инженерных кадров здесь, в Челябинской области. Все начинается с детского сада и школьной скамьи. Это и программа „Инженерные кадры“ в школах, и техническое образование на базе „Кванториумов“ и „IT-кубов“. И, конечно, поддержка наших вузов и промышленных предприятий», — написал глава региона.
Алексей Текслер добавил, что с каждым годом растет количество детей, которые выбирают профессию инженера. При этом выстроенная в Челябинской области система подготовки будущих техников позволяет им как можно раньше познать азы профессии. Губернатор отметил роль родителей и наставников в этой работе.
В эти дни в Челябинске проходит конкурс «Инженерные кадры России». В регионе собрались сотни одаренных детей и подростков из 48 российских субъектов и ряда иностранных государств. В ходе мероприятия «ИКаР» участники демонстрируют свои разработки, выполняют задания, предложенные промышленными компаниями, а также перенимают опыт у специалистов отрасли.
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