18 апреля 2025

Жители челябинского поселка пожаловались на «золотую воду»

В поселке Рощино возмущены тарифами и качеством воды
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
В поселке Рощино негодуют от низкого качества услуг ЖКХ Фото:

Жители поселка Рощино Сосновского района Челябинской области жалуются на высокую стоимость водоснабжения при низком качестве обслуживания сетей. Об этом жители сообщили URA.RU.

«Тариф один из самых больших в районе, выше даже чем райцентре. Вода просто золотая. Оно и понятно, ремонт 14 километров сетей очень затратное мероприятие. Только вот мы не видим этих ремонтных работ. Сети текут, как решето», — сетуют жители.

По их словам, вода по лоткам и сетям канализации стекает в общий фекальный выгреб. Колодцы зачастую не имеют крышек.

«Однажды я даже в лесу наткнулась на речку с канализацией. Она текла в Зюзелгу», — сообщила одна из местных жительниц.

Резкий рост тарифов, по словам жителей, начался с 2020 года, после того, как Рощинская сельская администрация передала сети водоснабжения и водоотведения в концессию ООО «Лазурит». Коммуникации находятся в концессии по сей день.

Тем не менее, местную администрацию работа концессионера вполне устраивает. Об этом говорит акт о результатах контроля за исполнением ООО «Лазурит» концессионного соглашения по итогам 2024 года.

«Работы выполнены в полном объеме. Концедент к объему, качеству выполненных работ претензий не имеет», — говорится в документе.

Согласно постановления минтарифа региона, стоимость кубометра холодной воды в Рощино составляет 51,02 рубля. Стоимость кубометра в райцентре Долгодеревенское — 47,35 рубля.

URA.RU направило запрос в администрацию Рощинской администрации и в ресурсоснабжающую компанию «Лазурит». Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители поселка Рощино Сосновского района Челябинской области жалуются на высокую стоимость водоснабжения при низком качестве обслуживания сетей. Об этом жители сообщили URA.RU. «Тариф один из самых больших в районе, выше даже чем райцентре. Вода просто золотая. Оно и понятно, ремонт 14 километров сетей очень затратное мероприятие. Только вот мы не видим этих ремонтных работ. Сети текут, как решето», — сетуют жители. По их словам, вода по лоткам и сетям канализации стекает в общий фекальный выгреб. Колодцы зачастую не имеют крышек. «Однажды я даже в лесу наткнулась на речку с канализацией. Она текла в Зюзелгу», — сообщила одна из местных жительниц. Резкий рост тарифов, по словам жителей, начался с 2020 года, после того, как Рощинская сельская администрация передала сети водоснабжения и водоотведения в концессию ООО «Лазурит». Коммуникации находятся в концессии по сей день. Тем не менее, местную администрацию работа концессионера вполне устраивает. Об этом говорит акт о результатах контроля за исполнением ООО «Лазурит» концессионного соглашения по итогам 2024 года. «Работы выполнены в полном объеме. Концедент к объему, качеству выполненных работ претензий не имеет», — говорится в документе. Согласно постановления минтарифа региона, стоимость кубометра холодной воды в Рощино составляет 51,02 рубля. Стоимость кубометра в райцентре Долгодеревенское — 47,35 рубля. URA.RU направило запрос в администрацию Рощинской администрации и в ресурсоснабжающую компанию «Лазурит». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...