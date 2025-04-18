Жители челябинского поселка пожаловались на «золотую воду»

В поселке Рощино возмущены тарифами и качеством воды

В поселке Рощино негодуют от низкого качества услуг ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Рощино Сосновского района Челябинской области жалуются на высокую стоимость водоснабжения при низком качестве обслуживания сетей. Об этом жители сообщили URA.RU.

«Тариф один из самых больших в районе, выше даже чем райцентре. Вода просто золотая. Оно и понятно, ремонт 14 километров сетей очень затратное мероприятие. Только вот мы не видим этих ремонтных работ. Сети текут, как решето», — сетуют жители.

По их словам, вода по лоткам и сетям канализации стекает в общий фекальный выгреб. Колодцы зачастую не имеют крышек.

«Однажды я даже в лесу наткнулась на речку с канализацией. Она текла в Зюзелгу», — сообщила одна из местных жительниц.

Резкий рост тарифов, по словам жителей, начался с 2020 года, после того, как Рощинская сельская администрация передала сети водоснабжения и водоотведения в концессию ООО «Лазурит». Коммуникации находятся в концессии по сей день.

Тем не менее, местную администрацию работа концессионера вполне устраивает. Об этом говорит акт о результатах контроля за исполнением ООО «Лазурит» концессионного соглашения по итогам 2024 года.

«Работы выполнены в полном объеме. Концедент к объему, качеству выполненных работ претензий не имеет», — говорится в документе.

Согласно постановления минтарифа региона, стоимость кубометра холодной воды в Рощино составляет 51,02 рубля. Стоимость кубометра в райцентре Долгодеревенское — 47,35 рубля.

URA.RU направило запрос в администрацию Рощинской администрации и в ресурсоснабжающую компанию «Лазурит». Ответ ожидается.