«Планируйте маршрут»: челябинских водителей предупредили о возможных заторах на трассе М-5

На трассе М-5 «Урал» у поворота на Кусу возможны пробки 19 апреля

19 апреля 2025 в 01:16 Размер текста - 17 +

Автомобилистов предупредили о предстоящем ремонте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке трассы М-5 «Урал» между Саткой и Златоустом из-за проведения ремонтных работ 19 апреля возможна сложная дорожная обстановка. Об этом сообщили в Управлении дорог «Южный Урал». «В субботу, 19 апреля, будут производиться ремонтные работы по устранению пучинистости грунтов на участке км 1721 трассы М-5 „Урал“ (поворот на Кусу) с реверсом. В связи с этим движение на данном участке будет затруднено», — отмечается в сообщении ведомства. Дорожные работы запланированы с 09:00 до 18:00 по местному времени. Водителей попросили учитывать эту информацию при поездке. Как сообщало URA.RU, гигантский затор на федеральной трассе М-5 «Урал», растянувшийся от поворота на Юрюзань до границы с республикой Башкортостан, сократился до 20 километров. Большая пробка возникла из-за масштабного ремонта дороги и увеличения трафика по ней. Ранее реверсивное движение ввели в Чебаркульском и Ашинском районах региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке трассы М-5 «Урал» между Саткой и Златоустом из-за проведения ремонтных работ 19 апреля возможна сложная дорожная обстановка. Об этом сообщили в Управлении дорог «Южный Урал». «В субботу, 19 апреля, будут производиться ремонтные работы по устранению пучинистости грунтов на участке км 1721 трассы М-5 „Урал“ (поворот на Кусу) с реверсом. В связи с этим движение на данном участке будет затруднено», — отмечается в сообщении ведомства. Дорожные работы запланированы с 09:00 до 18:00 по местному времени. Водителей попросили учитывать эту информацию при поездке. Как сообщало URA.RU, гигантский затор на федеральной трассе М-5 «Урал», растянувшийся от поворота на Юрюзань до границы с республикой Башкортостан, сократился до 20 километров. Большая пробка возникла из-за масштабного ремонта дороги и увеличения трафика по ней. Ранее реверсивное движение ввели в Чебаркульском и Ашинском районах региона.