18 апреля 2025

«Планируйте маршрут»: челябинских водителей предупредили о возможных заторах на трассе М-5

На трассе М-5 «Урал» у поворота на Кусу возможны пробки 19 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилистов предупредили о предстоящем ремонте Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» между Саткой и Златоустом из-за проведения ремонтных работ 19 апреля возможна сложная дорожная обстановка. Об этом сообщили в Управлении дорог «Южный Урал».

«В субботу, 19 апреля, будут производиться ремонтные работы по устранению пучинистости грунтов на участке км 1721 трассы М-5 „Урал“ (поворот на Кусу) с реверсом. В связи с этим движение на данном участке будет затруднено», — отмечается в сообщении ведомства.

Дорожные работы запланированы с 09:00 до 18:00 по местному времени. Водителей попросили учитывать эту информацию при поездке.

Как сообщало URA.RU, гигантский затор на федеральной трассе М-5 «Урал», растянувшийся от поворота на Юрюзань до границы с республикой Башкортостан, сократился до 20 километров. Большая пробка возникла из-за масштабного ремонта дороги и увеличения трафика по ней. Ранее реверсивное движение ввели в Чебаркульском и Ашинском районах региона.

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На участке трассы М-5 «Урал» между Саткой и Златоустом из-за проведения ремонтных работ 19 апреля возможна сложная дорожная обстановка. Об этом сообщили в Управлении дорог «Южный Урал». «В субботу, 19 апреля, будут производиться ремонтные работы по устранению пучинистости грунтов на участке км 1721 трассы М-5 „Урал“ (поворот на Кусу) с реверсом. В связи с этим движение на данном участке будет затруднено», — отмечается в сообщении ведомства. Дорожные работы запланированы с 09:00 до 18:00 по местному времени. Водителей попросили учитывать эту информацию при поездке. Как сообщало URA.RU, гигантский затор на федеральной трассе М-5 «Урал», растянувшийся от поворота на Юрюзань до границы с республикой Башкортостан, сократился до 20 километров. Большая пробка возникла из-за масштабного ремонта дороги и увеличения трафика по ней. Ранее реверсивное движение ввели в Чебаркульском и Ашинском районах региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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