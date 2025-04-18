18 апреля 2025

В Челябинске продают участок под новый ЖК с оздоровительным комплексом. Скрин

На улице Медгородок в Челябинске за 260 млн продают землю под ЖК
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь застройки под ЖК составляет более 600 квадратных метров Фото:

В Челябинске на продажу выставлен земельный участок с объектом незавершенного строительства, предназначенный под жилой комплекс с оздоровительным центром. Цена предложения — 260 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

«Продам земельный участок и жилой дом с оздоровительным комплексом, 16 соток земельный участок — в собственности. Объект незавершенного строительства. Площадь застройки 667 квадратных метров», — отмечается в сообщении на сайте «Авито».

Согласно геотэгу, территория находится в Центральном районе Челябинска. В объявлении указана улица Медгородок, неподалеку от общежития медицинских сестер.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают здание и землю под ТК в Советском районе. Стартовая цена участка на улице Телевизионной — 39 684 000 рублей. Торги должны пройти в июне.

За участок в 16 соток продавец просит 260 млн рублей
За участок в 16 соток продавец просит 260 млн рублей

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В Челябинске на продажу выставлен земельный участок с объектом незавершенного строительства, предназначенный под жилой комплекс с оздоровительным центром. Цена предложения — 260 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам земельный участок и жилой дом с оздоровительным комплексом, 16 соток земельный участок — в собственности. Объект незавершенного строительства. Площадь застройки 667 квадратных метров», — отмечается в сообщении на сайте «Авито». Согласно геотэгу, территория находится в Центральном районе Челябинска. В объявлении указана улица Медгородок, неподалеку от общежития медицинских сестер. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают здание и землю под ТК в Советском районе. Стартовая цена участка на улице Телевизионной — 39 684 000 рублей. Торги должны пройти в июне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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