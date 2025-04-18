В Челябинске на продажу выставлен земельный участок с объектом незавершенного строительства, предназначенный под жилой комплекс с оздоровительным центром. Цена предложения — 260 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продам земельный участок и жилой дом с оздоровительным комплексом, 16 соток земельный участок — в собственности. Объект незавершенного строительства. Площадь застройки 667 квадратных метров», — отмечается в сообщении на сайте «Авито».
Согласно геотэгу, территория находится в Центральном районе Челябинска. В объявлении указана улица Медгородок, неподалеку от общежития медицинских сестер.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске продают здание и землю под ТК в Советском районе. Стартовая цена участка на улице Телевизионной — 39 684 000 рублей. Торги должны пройти в июне.
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