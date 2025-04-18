Они предали Родину: как СМЕРШ вычислял на Южном Урале фашистских карателей после войны

Большая часть пособников фашистов после войны осела на Урале и Сибири

19 апреля 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

СМЕРШ — наводил ужас на врагов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Советская контрразведка СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») 19 апреля празднует свое 82-летие. Главной задачей подразделений была борьба с вражескими шпионами, выявление предателей. После войны эта работы продолжилась. На протяжении нескольких десятилетий сотрудник КГБ выявляли пособников фашистов. Архивные истории предателей, после войны осевших в Челябинской области — в материале URA.RU. Старлей Красной Армии или немецкий унтер-офицер? Несколько лет после войны Николай Беспалов работал бухгалтером Нязепетровского леспромхоза. В коллективе к нему относились с уважением: старший лейтенант Красной армии, участник Великой Отечественной войны, узник лагерей для военнопленных. И все бы ничего, если бы не факт службы в немецкой разведывательной школе. О нем Беспалов не сообщил при освобождении из плена, как умолчал и о звании унтер-офицера, которое получил в школе. С делом Николая Беспалова можно ознакомиться в музее УФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Школа являлась центральной и показательной по вопросам подготовки квалифицированной агентуры из советских военнопленных, в основном среднего командного состава с высшим и средним образованием. Комплектованием школы, как правило, занимался лично начальник школы майор Моос („Марвиц“). Помимо агентов, завербованных в лагерях военнопленных, в Варшавскую школу направлялись агенты, прошедшие предварительную подготовку в других разведывательных школах», — говорится в архивах УФСБ по Челябинской области. К сожалению для Беспалова, его «однокурсники» оказались более сговорчивыми. В 1948 году они рассказали, что старший лейтенант попал в плен в 1943 году. Спустя несколько сборно-пересыльных и офицерских лагерей его приметил сотрудник немецкой разведки Маттерн. По итогу Беспалова определили в школу. «В школе Беспалов работал при штабе в отделе 1-Г по заполнению и оформлению фиктивных документов, а также вел регистрацию агентов, выбывающих на задание. Рассказали также, что в школе Беспалов пользовался всеми правами и льготами, как официальный сотрудник (питание, обмундирование, денежное довольствие). За активную работу и положительные результаты в январе 1945 года Беспалову было даже присвоено звание унтер-офицера», — говорится в архивных данных. Во время отступления фашистских войск агентурная школа была эвакуирована сначала в Берлин, затем в Баварию. Беспалов помогал с эвакуацией. После же вместе с другими пленными сотрудниками школы был помещен в лагерь, из которого его освободили американские военные. Затем Беспалов оказался в лагере для советских военнопленных в Зальцбурге. При фильтрации он утаил свою связь с немецкой школой, заявил, что все годы в плену привлекался к тяжелым физработам. В итоге ему вернули звание и зачислили на службу. Но факт предательства все равно вскрылся. Согласно данным, Беспалова удалось выявить лишь по приметам, сообщенным на допросах его «однокурсников» в 1948 году. По фотокарточке они опознали в нем сотрудника агентурной школы. После чего ему было предъявлено обвинение по статье 58-16 УК РСФСР («Измена Родине»). Он был осужден на 25 лет. Но в 1956 году мужчину освободили по амнистии. Дважды предал Родину Николай Петренко после Великой Отечественной войны осел в небольшом городе Челябинской области. Там он работал старшим буровым мастером, был на хорошем счету у начальства. Но органы госбезопасности привлек один факт: Петренко никому не писал, и писем ни от кого не получал. Начали разбираться. Выяснилось, что на работе Петренко рассказывал о каторге в немецких лагерях. При этом постоянно путал события, факты и даты. Расследование продолжили. «В Челябинское УКГБ по запросу пришли протоколы допросов еще в годы войны задержанных агентов „Абвергруппы-203“, в которых упоминался Петренко, учившийся с ними в разведшколе и даже числившийся на хорошем счету у немцев и живший в отдельном помещении. Вместе с протоколами были получены и приметы военного преступника, во многом совпадавшие с работником геологоразведки. Окончательные сомнения развеялись, когда были проведены повторные допросы и опознание по фотокарточке», — говорится в архивах. После задержания Петренко доставили в Донецкую область, в село Прасковеевку. Там в 1942 году карательный «казачий отряд» расстрелял несколько десятков мирных жителей. «Когда ямы были выкопаны, немецкий майор приказал всем гражданам лечь в них лицом вниз. Некоторые ложились сами, а кто не хотел, тех толкали мы. После этого майор к каждой яме поставил по два человека из „казачьего взвода“ и приказал стрелять. Стреляла вся команда, стрелял и я. Когда все было кончено, немецкий офицер приказал через переводчика зарыть ямы. Мы стали их забрасывать землей, слышались стоны, некоторые еще были живы…», — признался Петренко. Уже этого было достаточно для высшей меры наказания. Но при расследовании выяснилось, что во время войны Петренко предал Родину дважды: сначала перешел на сторону фашистов, а после служил в американской разведке. По итогу его признали виновным и расстреляли. Каратель-отличник Об ударном труде Василия Бойко писали в газетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Василий Бойко с 1956 по 1984 годы работал водителем совхоза. Характеризовался исключительно положительно, имел более 40 поощрений и почетных грамот. О нем писали в газетах, ставя в пример. Никто, кроме сотрудников госбезопасности, не догадывался о его темном прошлом. «Осенью 1941 года, находясь на фронте в должности командира взвода в звании младшего лейтенанта Советской армии, Бойко добровольно сдался в плен. В июне 1942 года, проживая на временно оккупированной немецкими войсками территории, в городе Дорогобуж Смоленской области, Бойко поступил на службу в карательный отряд „Военная команда охотников востока“ под командованием зондерфюрера СС Вольдемара Бишлера. Принял присягу на верность фашистской Германии», — говорилось в справке, которую собрали сотрудник по результатам нескольких лет работы по делу Бойко. Было установлено, что в карательных операциях с участием Бойко расстреляно более 3500 мирных граждан. Фашисты поощряли такую активность: с рядового Бойко поднялся до звания капитана. За карательные миссии был награжден двумя медалями «ОСТ» 2-й и 3-й степени. Первое наказание настигло мужчину в 1948 году. Его судили как пособника фашистов. Но тогда данных о карательных миссиях Бойко у госорганов еще не было. По итогу Бойко отделался 8-летним сроком, после чего попытался скрыться в Челябинской области, где и вскрыли весь масштаб его преступлений. «Доказательства преступлений собирали по всей стране. В результате оперативно-розыскной работы подразделений КГБ СССР были установлены трое карателей из отряда Бишлера, в том числе Бойко. Затем были найдены более 50 очевидцев их преступной деятельности, которые впоследствии были допрошены в качестве свидетелей и потерпевших. Работа для выявления и опроса очевидцев производилась оперативными сотрудниками в Москве, Омске, Смоленске, Каунасе, Калининграде, Челябинске, Витебске, в городах и населенных пунктах Московской, Смоленской, Куйбышевской, Пермской, Кемеровской, Джезказганской, Волгоградской, Могилевской, Саратовской областей и даже в Красноярском крае», — говорится в архивах УФСБ по Челябинской области. В результате 10 мая 1984 года сотрудниками УКГБ СССР по Челябинской области Бойко был арестован. Военный трибунал Московского военного округа признал его виновным в измене Родине и приговорил к смертной казни. В ноябре 1985 года приговор был приведен в исполнение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советская контрразведка СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!») 19 апреля празднует свое 82-летие. Главной задачей подразделений была борьба с вражескими шпионами, выявление предателей. После войны эта работы продолжилась. На протяжении нескольких десятилетий сотрудник КГБ выявляли пособников фашистов. Архивные истории предателей, после войны осевших в Челябинской области — в материале URA.RU. Несколько лет после войны Николай Беспалов работал бухгалтером Нязепетровского леспромхоза. В коллективе к нему относились с уважением: старший лейтенант Красной армии, участник Великой Отечественной войны, узник лагерей для военнопленных. И все бы ничего, если бы не факт службы в немецкой разведывательной школе. О нем Беспалов не сообщил при освобождении из плена, как умолчал и о звании унтер-офицера, которое получил в школе. «Школа являлась центральной и показательной по вопросам подготовки квалифицированной агентуры из советских военнопленных, в основном среднего командного состава с высшим и средним образованием. Комплектованием школы, как правило, занимался лично начальник школы майор Моос („Марвиц“). Помимо агентов, завербованных в лагерях военнопленных, в Варшавскую школу направлялись агенты, прошедшие предварительную подготовку в других разведывательных школах», — говорится в архивах УФСБ по Челябинской области. К сожалению для Беспалова, его «однокурсники» оказались более сговорчивыми. В 1948 году они рассказали, что старший лейтенант попал в плен в 1943 году. Спустя несколько сборно-пересыльных и офицерских лагерей его приметил сотрудник немецкой разведки Маттерн. По итогу Беспалова определили в школу. «В школе Беспалов работал при штабе в отделе 1-Г по заполнению и оформлению фиктивных документов, а также вел регистрацию агентов, выбывающих на задание. Рассказали также, что в школе Беспалов пользовался всеми правами и льготами, как официальный сотрудник (питание, обмундирование, денежное довольствие). За активную работу и положительные результаты в январе 1945 года Беспалову было даже присвоено звание унтер-офицера», — говорится в архивных данных. Во время отступления фашистских войск агентурная школа была эвакуирована сначала в Берлин, затем в Баварию. Беспалов помогал с эвакуацией. После же вместе с другими пленными сотрудниками школы был помещен в лагерь, из которого его освободили американские военные. Затем Беспалов оказался в лагере для советских военнопленных в Зальцбурге. При фильтрации он утаил свою связь с немецкой школой, заявил, что все годы в плену привлекался к тяжелым физработам. В итоге ему вернули звание и зачислили на службу. Но факт предательства все равно вскрылся. Согласно данным, Беспалова удалось выявить лишь по приметам, сообщенным на допросах его «однокурсников» в 1948 году. По фотокарточке они опознали в нем сотрудника агентурной школы. После чего ему было предъявлено обвинение по статье 58-16 УК РСФСР («Измена Родине»). Он был осужден на 25 лет. Но в 1956 году мужчину освободили по амнистии. Николай Петренко после Великой Отечественной войны осел в небольшом городе Челябинской области. Там он работал старшим буровым мастером, был на хорошем счету у начальства. Но органы госбезопасности привлек один факт: Петренко никому не писал, и писем ни от кого не получал. Начали разбираться. Выяснилось, что на работе Петренко рассказывал о каторге в немецких лагерях. При этом постоянно путал события, факты и даты. Расследование продолжили. «В Челябинское УКГБ по запросу пришли протоколы допросов еще в годы войны задержанных агентов „Абвергруппы-203“, в которых упоминался Петренко, учившийся с ними в разведшколе и даже числившийся на хорошем счету у немцев и живший в отдельном помещении. Вместе с протоколами были получены и приметы военного преступника, во многом совпадавшие с работником геологоразведки. Окончательные сомнения развеялись, когда были проведены повторные допросы и опознание по фотокарточке», — говорится в архивах. После задержания Петренко доставили в Донецкую область, в село Прасковеевку. Там в 1942 году карательный «казачий отряд» расстрелял несколько десятков мирных жителей. «Когда ямы были выкопаны, немецкий майор приказал всем гражданам лечь в них лицом вниз. Некоторые ложились сами, а кто не хотел, тех толкали мы. После этого майор к каждой яме поставил по два человека из „казачьего взвода“ и приказал стрелять. Стреляла вся команда, стрелял и я. Когда все было кончено, немецкий офицер приказал через переводчика зарыть ямы. Мы стали их забрасывать землей, слышались стоны, некоторые еще были живы…», — признался Петренко. Уже этого было достаточно для высшей меры наказания. Но при расследовании выяснилось, что во время войны Петренко предал Родину дважды: сначала перешел на сторону фашистов, а после служил в американской разведке. По итогу его признали виновным и расстреляли. Василий Бойко с 1956 по 1984 годы работал водителем совхоза. Характеризовался исключительно положительно, имел более 40 поощрений и почетных грамот. О нем писали в газетах, ставя в пример. Никто, кроме сотрудников госбезопасности, не догадывался о его темном прошлом. «Осенью 1941 года, находясь на фронте в должности командира взвода в звании младшего лейтенанта Советской армии, Бойко добровольно сдался в плен. В июне 1942 года, проживая на временно оккупированной немецкими войсками территории, в городе Дорогобуж Смоленской области, Бойко поступил на службу в карательный отряд „Военная команда охотников востока“ под командованием зондерфюрера СС Вольдемара Бишлера. Принял присягу на верность фашистской Германии», — говорилось в справке, которую собрали сотрудник по результатам нескольких лет работы по делу Бойко. Было установлено, что в карательных операциях с участием Бойко расстреляно более 3500 мирных граждан. Фашисты поощряли такую активность: с рядового Бойко поднялся до звания капитана. За карательные миссии был награжден двумя медалями «ОСТ» 2-й и 3-й степени. Первое наказание настигло мужчину в 1948 году. Его судили как пособника фашистов. Но тогда данных о карательных миссиях Бойко у госорганов еще не было. По итогу Бойко отделался 8-летним сроком, после чего попытался скрыться в Челябинской области, где и вскрыли весь масштаб его преступлений. «Доказательства преступлений собирали по всей стране. В результате оперативно-розыскной работы подразделений КГБ СССР были установлены трое карателей из отряда Бишлера, в том числе Бойко. Затем были найдены более 50 очевидцев их преступной деятельности, которые впоследствии были допрошены в качестве свидетелей и потерпевших. Работа для выявления и опроса очевидцев производилась оперативными сотрудниками в Москве, Омске, Смоленске, Каунасе, Калининграде, Челябинске, Витебске, в городах и населенных пунктах Московской, Смоленской, Куйбышевской, Пермской, Кемеровской, Джезказганской, Волгоградской, Могилевской, Саратовской областей и даже в Красноярском крае», — говорится в архивах УФСБ по Челябинской области. В результате 10 мая 1984 года сотрудниками УКГБ СССР по Челябинской области Бойко был арестован. Военный трибунал Московского военного округа признал его виновным в измене Родине и приговорил к смертной казни. В ноябре 1985 года приговор был приведен в исполнение.