Аренда или ипотека: эксперты раскрыли, что выгоднее в Челябинске

Челябинск вошел в десятку городов России с самыми низкими платежами по ипотеке в сравнении со ставкой аренды жилья. Об этом рассказали эксперты крупной риелторской компании.
«На первом месте в рейтинге доступности платежей по семейной ипотеке Екатеринбург, где они составляют 71,1% от средней ставки аренды, на втором — Ростов-на-Дону (74,2%), на третьем — Волгоград (74,5%), на четвертом — Новосибирск (74,5%), на пятом — Самара (75,7%). Также в десятке лидеров Москва (78,1%), Красноярск (79%), Челябинск (81,3%), Санкт-Петербург (84,6%) и Казань (90,6%)», — пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании «Этажи».
В течение года средняя арендная плата за однокомнатные квартиры в России увеличилась на 17,8%, а цена одного квадратного метра в новых жилых комплексах выросла на 15,9%. Эти изменения привели к тому, что в большем числе городов с населением свыше миллиона человек ежемесячные затраты по семейной ипотеке стали ниже, чем стоимость аренды аналогичного жилья.
Как URA.RU писало ранее, в период с февраля по март 2025 года наблюдался рост спроса населения на ипотечные кредиты, что привело к увеличению общего объема предоставленных на покупку жилья средств на 7%. В феврале было оформлено 1208 ипотечных счетов, тогда как в марте их число достигло 1242.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!