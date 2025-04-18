Загоревшуюся фуру убрали с проезжей части
На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области загорелась фура. Ее тушили два пожарных расчета, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«На трассе М-5 около 19:00 19 апреля произошло возгорание проводки в грузовом автомобиле. Обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и Упрдора», — рассказали в дорожной компании.
Транспортное средство перевезли на обочину. На участке трассы вводили реверсивное движение.
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