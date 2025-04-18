18 апреля 2025

На трассе в Челябинской области загорелась фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Загоревшуюся фуру убрали с проезжей части
Загоревшуюся фуру убрали с проезжей части Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области загорелась фура. Ее тушили два пожарных расчета, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«На трассе М-5 около 19:00 19 апреля произошло возгорание проводки в грузовом автомобиле. Обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и Упрдора», — рассказали в дорожной компании.

Транспортное средство перевезли на обочину. На участке трассы вводили реверсивное движение.

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На федеральной трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области загорелась фура. Ее тушили два пожарных расчета, сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На трассе М-5 около 19:00 19 апреля произошло возгорание проводки в грузовом автомобиле. Обошлось без пострадавших. На месте работали пожарные, сотрудники Госавтоинспекции и Упрдора», — рассказали в дорожной компании. Транспортное средство перевезли на обочину. На участке трассы вводили реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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