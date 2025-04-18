В Челябинской области полицейские уничтожили наркотики, которые были изъяты в качестве доказательств. Суммарно правоохранители сожгли пять килограммов запрещённых веществ, рассказали в Главном управлении МВД России по региону.
«Полицейские Южноуральска уничтожили наркотики, ранее изъятые из незаконного оборота и ставшие впоследствии вещественными доказательствами по 12 уголовным и административным делам. Всего более пяти килограммов зелья сожгли полицейские», — рассказали в областном главке МВД.
В числе уничтоженных веществ оказались марихуана, героин, а также синтетические наркотики. Процесс уничтожения осуществлялся под контролем специально созданной комиссии. Утилизация данных препаратов производится после завершения всех необходимых процессуальных мероприятий по расследованию правонарушения и вынесения соответствующего судебного решения.
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