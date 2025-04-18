18 апреля 2025

Челябинские полицейские сожгли 5 килограмм конопли и других наркотиков. Видео

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Полицейские уничтожили изъятые наркотики
Полицейские уничтожили изъятые наркотики Фото:

В Челябинской области полицейские уничтожили наркотики, которые были изъяты в качестве доказательств. Суммарно правоохранители сожгли пять килограммов запрещённых веществ, рассказали в Главном управлении МВД России по региону.

«Полицейские Южноуральска уничтожили наркотики, ранее изъятые из незаконного оборота и ставшие впоследствии вещественными доказательствами по 12 уголовным и административным делам. Всего более пяти килограммов зелья сожгли полицейские», — рассказали в областном главке МВД.

В числе уничтоженных веществ оказались марихуана, героин, а также синтетические наркотики. Процесс уничтожения осуществлялся под контролем специально созданной комиссии. Утилизация данных препаратов производится после завершения всех необходимых процессуальных мероприятий по расследованию правонарушения и вынесения соответствующего судебного решения.

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В Челябинской области полицейские уничтожили наркотики, которые были изъяты в качестве доказательств. Суммарно правоохранители сожгли пять килограммов запрещённых веществ, рассказали в Главном управлении МВД России по региону. «Полицейские Южноуральска уничтожили наркотики, ранее изъятые из незаконного оборота и ставшие впоследствии вещественными доказательствами по 12 уголовным и административным делам. Всего более пяти килограммов зелья сожгли полицейские», — рассказали в областном главке МВД. В числе уничтоженных веществ оказались марихуана, героин, а также синтетические наркотики. Процесс уничтожения осуществлялся под контролем специально созданной комиссии. Утилизация данных препаратов производится после завершения всех необходимых процессуальных мероприятий по расследованию правонарушения и вынесения соответствующего судебного решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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