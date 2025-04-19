19 апреля 2025
18 апреля 2025

Зарплату в 175 тысяч рублей пообещали челябинцам, разбирающимся в оборудовании

Инженер-наладчик в Челябинске может зарабатывать до 175 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Радиотехнические системы. Челябинск, инженер
В Челябинске озвучили заработки инженеров-наладчиков Фото:

В Челябинске инженер-наладчик оборудования может зарабатывать до 175 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату гарантируют специалисту с высоким уровнем квалификации и опытом. Соответствующую информацию, проведя исследование, опубликовал сервис SuperJob.

«Максимальный доход — от 90 до 175 тысяч рублей — предлагают специалистам со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, опытом проведения шефмонтажных и пусконаладочных работ сложного электротехнического оборудования, а также стажем работы инженером-наладчиком промышленного оборудования не менее трех лет. Желательным является готовность к длительным командировкам и наличие собственного автомобиля», — сообщается в исследовании.

Для соискателя с неполным высшим техническим образованием, знанием принципов работы промышленного оборудования и уверенным пользованием САПР работодатели готовы предложить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Кандидат с высшим техническим образованием, допуском по электробезопасности IV группы, владением английским языком на уровне чтения технической документации и опытом работы инженером-наладчиком от года может рассчитывать на зарплату от 50 до 65 тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, компании в Челябинске готовы предложить вакансии с зарплатой до 240 тысяч рублей специалистам без опыта работы. В частности, курьерам, комплектовщикам и разнорабочим.

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В Челябинске инженер-наладчик оборудования может зарабатывать до 175 тысяч рублей в месяц. Такую зарплату гарантируют специалисту с высоким уровнем квалификации и опытом. Соответствующую информацию, проведя исследование, опубликовал сервис SuperJob. «Максимальный доход — от 90 до 175 тысяч рублей — предлагают специалистам со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, опытом проведения шефмонтажных и пусконаладочных работ сложного электротехнического оборудования, а также стажем работы инженером-наладчиком промышленного оборудования не менее трех лет. Желательным является готовность к длительным командировкам и наличие собственного автомобиля», — сообщается в исследовании. Для соискателя с неполным высшим техническим образованием, знанием принципов работы промышленного оборудования и уверенным пользованием САПР работодатели готовы предложить от 40 до 50 тысяч рублей в месяц. Кандидат с высшим техническим образованием, допуском по электробезопасности IV группы, владением английским языком на уровне чтения технической документации и опытом работы инженером-наладчиком от года может рассчитывать на зарплату от 50 до 65 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, компании в Челябинске готовы предложить вакансии с зарплатой до 240 тысяч рублей специалистам без опыта работы. В частности, курьерам, комплектовщикам и разнорабочим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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