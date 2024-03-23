В теракте в «Крокусе» погибли волонтеры «ЛизаАлерт»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» погибли при стрельбе в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в социальных сетях отряда.

Новость по теме
Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек: что известно о теракте к этому часу

«Добровольцы отряда из Ульяновской области пришли на концерт, который оказался для них последним. Олег Павловский и Татьяна Абдулова стали жертвами теракта 22 марта», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Отряд выразил соболезнования родным и близким пострадавших. Там отметили, что Татьяна и Олег посвятили себя спасению других, а их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда.

Вечером 22 марта произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где террористы открыли огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список пострадавших. Агентство приводит всю известную информацию о происшествии в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в социальных сетях отряда. «Добровольцы отряда из Ульяновской области пришли на концерт, который оказался для них последним. Олег Павловский и Татьяна Абдулова стали жертвами теракта 22 марта», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Отряд выразил соболезнования родным и близким пострадавших. Там отметили, что Татьяна и Олег посвятили себя спасению других, а их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда. Вечером 22 марта произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где террористы открыли огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список пострадавших. Агентство приводит всю известную информацию о происшествии в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...