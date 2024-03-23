В теракте в «Крокусе» погибли волонтеры «ЛизаАлерт»

23 марта 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

В теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Об этом сообщили в социальных сетях отряда. «Добровольцы отряда из Ульяновской области пришли на концерт, который оказался для них последним. Олег Павловский и Татьяна Абдулова стали жертвами теракта 22 марта», — говорится в сообщении волонтеров, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Отряд выразил соболезнования родным и близким пострадавших. Там отметили, что Татьяна и Олег посвятили себя спасению других, а их вклад в поиск пропавших оставил след в истории отряда. Вечером 22 марта произошло нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где террористы открыли огонь по мирным людям. Число погибших достигло 133 человек. Министерство здравоохранения Московской области опубликовало обновленный список пострадавших. Агентство приводит всю известную информацию о происшествии в онлайн-трансляции.