Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек: что известно о теракте к этому часу

СКР сообщил о возросшем количестве погибших после разбора завалов

23 марта 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Следственный комитет России сообщил, что после разбора завалов обнаружено 133 погибших. Редакция агентства URA.RU выражает соболезнования семьям погибших при ужасной трагедии и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Агентство собрало всю известную информацию о происшествии на данный момент. Следственный комитет России сообщил о возросшем количестве погибших в результате теракта в «Крокусе». После разбора завалов обнаружено 133 погибших. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян ранее называла другое число — 143 погибших. МЧС России опубликовало список, в который будут вносить фамилии погибших. Он опубликован на официальном сайте ведомства. Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что среди пострадавших во время теракта в «Крокусе» 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 42 — в тяжелом состоянии. Она добавила, что 107 пострадавших при теракте находятся в медучреждениях, из них трое детей. Здание концертного зала получило значительные повреждения. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел разрушенный купол «Крокуса» и отметил о необходимости проведения масштабных работ по разбору завалов. Более 100 спасателей занимаются разбором завалов. URA.RU приводило фоторепортаж с места событий. В Сети начали появляться видео с допросов задержанных подозреваемых в совершении теракта. Один из них признался, что за нападение ему пообещали полмиллиона рублей. По его словам, указания о преступных действиях приходили ему в Telegram. При этом оружие было предоставлено кураторами, было указано место, а людей нужно было убивать любых. Другой террорист, пойманный в Брянской области, рассказал, что вместе с подельниками выбросил оружие на дороге перед задержанием. Еще один убийца рассказал, что ранее группа собиралась работать в такси. Так, его знакомый по имени Абдулло приобрел автомобиль. Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что все террористы, связанные с нападением, являются иностранными гражданами. В настоящее время МВД и ФСБ России совместно проводят тщательную проверку в отношении задержанных лиц, включая проверку их пребывания и адресов проживания в РФ. Telegram-канал «Москва сегодня» сообщил, что всех террористов доставили в Москву. Там отмечают, что их доставили в главное здание СК. Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам из-за теракта в «Крокус сити холле». Он охарактеризовал произошедшее как кровавый и варварский теракт. Кроме того, Путин объявил днем траура 24 марта. Российский лидер сообщил, что все террористы были задержаны. По его словам, они, а также заказчики теракта, понесут суровое наказание. Всех их ждет возмездие и забвение. URA.RU приводило главные заявления Путина. Уличный музыкант Михаил Филиппов спас несколько человек во время теракта в «Крокусе». Он вывел людей сквозь дым. Молодому человеку удалось найти лестницу, по которой вся группа покинула здание, в то время как в нем еще была слышна стрельба. В данный момент Михаил находится в больнице с отравлением угарным газом. Он рассказал, что чувствует себя неплохо. Кроме того, зритель, который смог обезвредить одного из террористов в «Крокус сити холле», рассказал, как ему это удалось. Он сообщил, что воспользовался моментом, когда преступник перезаряжал оружие. Михаил оттолкнул жену в безопасное место, а сам набросился на террориста и схватился одной рукой за его оружие, а второй начал бить убийцу по голове. Преступнику не удалось вырваться, к тому же неожиданно к мужчине на помощь прибежал другой зритель, который ударом оглушил бандита. В Следственном комитете (СК) РФ заявили, что было принято решение о представлении зрителя к награде в связи с его смелыми действиями, которые помогли обезвредить одного из террористов. Там добавили, что в ходе террористической атаки мужчина проявил исключительное мужество, вступив в схватку с нападавшим.