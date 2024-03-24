24 марта 2024

Уроженка пермского Кунгура смогла спастись из «Крокус Сити Холла»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сити Холл. Московская область, теракт, крокус-сити
Супругам удалось покинуть здание, где шла стрельба Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» на концерте оказалась уроженка города Кунгур Пермского края. 26-летняя женщина с супругом сидели на восьмом ряду, когда услышали стрельбу, рассказала она журналистам на условиях анонимности.

«Все, как один, сразу легли на пол. И поползли. Мы с мужем тоже ползли, но видели, как некоторые бежали к сцене. Люди видимо думали, что там есть выход. А их там расстреливали», — передает слова пермячки perm.aif.ru. Супруги сумели выбраться из здания еще до начала пожара. Деньги и вещи остались внутри.

Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Погибли 137 человек, множество получили ранения. Подозреваемые в преступлении задержаны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» на концерте оказалась уроженка города Кунгур Пермского края. 26-летняя женщина с супругом сидели на восьмом ряду, когда услышали стрельбу, рассказала она журналистам на условиях анонимности. «Все, как один, сразу легли на пол. И поползли. Мы с мужем тоже ползли, но видели, как некоторые бежали к сцене. Люди видимо думали, что там есть выход. А их там расстреливали», — передает слова пермячки perm.aif.ru. Супруги сумели выбраться из здания еще до начала пожара. Деньги и вещи остались внутри. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Погибли 137 человек, множество получили ранения. Подозреваемые в преступлении задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...