Уроженка пермского Кунгура смогла спастись из «Крокус Сити Холла»

Супругам удалось покинуть здание, где шла стрельба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» на концерте оказалась уроженка города Кунгур Пермского края. 26-летняя женщина с супругом сидели на восьмом ряду, когда услышали стрельбу, рассказала она журналистам на условиях анонимности.

«Все, как один, сразу легли на пол. И поползли. Мы с мужем тоже ползли, но видели, как некоторые бежали к сцене. Люди видимо думали, что там есть выход. А их там расстреливали», — передает слова пермячки perm.aif.ru. Супруги сумели выбраться из здания еще до начала пожара. Деньги и вещи остались внутри.

Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта. Погибли 137 человек, множество получили ранения. Подозреваемые в преступлении задержаны.