Группа «Пикник» намекнула на концерт в Екатеринбурге

Группа «Пикник», перед концертом которой 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, дала понять, что продолжит выступать по графику. В нем есть шоу в Екатеринбурге 14 апреля (в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»). Сообщение об этом опубликовано на сайте группы.
«Одна из задач террора — запугать и выбить привычную почву из-под ног. Поэтому мы будем делать то, что от нас зависит: концерт в БКЗ 27 марта должен состояться, собранные средства будут направлены пострадавшим в теракте», — говорится в заявлении.
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. По предварительным данным, общее число погибших в результате стрельбы — 139 человек. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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