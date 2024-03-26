Группа «Пикник» намекнула на концерт в Екатеринбурге

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Концерт Русское лето. Тюмень , концерт, зрители, зрители на концерте, концерт на площади
Собранные средства с концертов направят пострадавшим в теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Группа «Пикник», перед концертом которой 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, дала понять, что продолжит выступать по графику. В нем есть шоу в Екатеринбурге 14 апреля (в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»). Сообщение об этом опубликовано на сайте группы.

«Одна из задач террора — запугать и выбить привычную почву из-под ног. Поэтому мы будем делать то, что от нас зависит: концерт в БКЗ 27 марта должен состояться, собранные средства будут направлены пострадавшим в теракте», — говорится в заявлении.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. По предварительным данным, общее число погибших в результате стрельбы — 139 человек. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Группа «Пикник», перед концертом которой 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт, дала понять, что продолжит выступать по графику. В нем есть шоу в Екатеринбурге 14 апреля (в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»). Сообщение об этом опубликовано на сайте группы. «Одна из задач террора — запугать и выбить привычную почву из-под ног. Поэтому мы будем делать то, что от нас зависит: концерт в БКЗ 27 марта должен состояться, собранные средства будут направлены пострадавшим в теракте», — говорится в заявлении. Во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибла помощница директора «Пикника» Екатерина Кушнер. По предварительным данным, общее число погибших в результате стрельбы — 139 человек. Вся актуальная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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