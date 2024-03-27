Ряды сотрудников полиции около «Крокуса» пополнили бойцы с антидроновыми ружьями

27 марта 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

В оцеплении «Крокус Сити Холла» появились сотрудники полиции с антидроновыми ружьями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у «Крокус Сити Холла» появились бойцы с антидроновыми ружьями. Об этом сообщили корреспонденты. «В оцеплении у „Крокус сити холла“ стоят минимум два бойца с такого типа ружьями», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он также поговорил с полицейским, который объяснил, что с помощью такого оружия можно сбивать как дроны типа DJI Mavic, так и FPV-дроны. Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. МЧС России обновило список погибших, так, в настоящий момент в списке 120 человек, чьи данные удалось установить по результатам судебно-медицинских исследований, передает Vse42.ru. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что поверить в невиновность Украины в теракте на фоне поддержки со стороны Запада экстремизма в стране — сложно, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди сотрудников полиции, стоящих в оцеплении у «Крокус Сити Холла» появились бойцы с антидроновыми ружьями. Об этом сообщили корреспонденты. «В оцеплении у „Крокус сити холла“ стоят минимум два бойца с такого типа ружьями», — рассказал корреспондент РИА Новости. Он также поговорил с полицейским, который объяснил, что с помощью такого оружия можно сбивать как дроны типа DJI Mavic, так и FPV-дроны. Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 139 человек, пострадали — 182. МЧС России обновило список погибших, так, в настоящий момент в списке 120 человек, чьи данные удалось установить по результатам судебно-медицинских исследований, передает Vse42.ru. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что поверить в невиновность Украины в теракте на фоне поддержки со стороны Запада экстремизма в стране — сложно, пишет «Национальная служба новостей».