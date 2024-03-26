Самолет «Уральских авиалиний» запросил экстренную посадку в Кольцово

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из города Карши (Узбекистан) в Домодедово (Москва) готовится совершить экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.
«С борта А-321 поступило сообщение об отказе гидросистемы. На борту 176 пассажиров, из них пять детей. Все оперативные службы Кольцово приведены в состояние готовности», — сказал собеседник агентства.
«На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6-2128, сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полета принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно», — добавили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.