26 марта 2024

Самолет «Уральских авиалиний» запросил экстренную посадку в Кольцово

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
С борта на землю поступило тревожное сообщение Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из города Карши (Узбекистан) в Домодедово (Москва) готовится совершить экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.

«С борта А-321 поступило сообщение об отказе гидросистемы. На борту 176 пассажиров, из них пять детей. Все оперативные службы Кольцово приведены в состояние готовности», — сказал собеседник агентства.

«На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6-2128, сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полета принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно», — добавили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

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Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из города Карши (Узбекистан) в Домодедово (Москва) готовится совершить экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах. «С борта А-321 поступило сообщение об отказе гидросистемы. На борту 176 пассажиров, из них пять детей. Все оперативные службы Кольцово приведены в состояние готовности», — сказал собеседник агентства. «На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6-2128, сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полета принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово. Посадка прошла благополучно», — добавили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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