В школах Екатеринбурга стали пропадать доски с мелом — им нашли альтернативу. Фото

Депутат Зиганшин помог школе №165 в Екатеринбурге приобрести интерактивные доски
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интерактивные панели позволили сделать занятия интереснее (архивное фото)
Интерактивные панели позволили сделать занятия интереснее (архивное фото) Фото:

В школах Кировского района Екатеринбурга на замену меловым доскам приходят интерактивные. Этот эффективный инструмент для обучения уже появился в школе №165, рассказал в соцсетях депутат гордумы Артур Зиганшин, который традиционно помогает образовательным учреждениям.

«В этом году ко мне обратились руководители шести школ моего избирательного округа — 24, 36, 125, 130, 134, 165. В школе N165 появились новые интерактивные панели — это очень эффективный инструмент для обучения, так как они позволяют не просто демонстрировать материал, но и активно вовлекать учеников в урок: работать с графиками, диаграммами, презентациями и мультимедийными ресурсами», — поделился депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Зиганшин посетил один из классов начальной школы и пообщался с педагогами и ребятами. По их словам, с появлением интерактивных панелей занятия стали значительно интереснее, живее и нагляднее, что способствует лучшему усвоению знаний. На интерактивных панелях можно писать рукой или специальным пером, а также открывать несколько листов с материалами, выводить видео и фотографии, как на огромном планшете.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В школах Кировского района Екатеринбурга на замену меловым доскам приходят интерактивные. Этот эффективный инструмент для обучения уже появился в школе №165, рассказал в соцсетях депутат гордумы Артур Зиганшин, который традиционно помогает образовательным учреждениям. «В этом году ко мне обратились руководители шести школ моего избирательного округа — 24, 36, 125, 130, 134, 165. В школе N165 появились новые интерактивные панели — это очень эффективный инструмент для обучения, так как они позволяют не просто демонстрировать материал, но и активно вовлекать учеников в урок: работать с графиками, диаграммами, презентациями и мультимедийными ресурсами», — поделился депутат на своей странице во «ВКонтакте». Зиганшин посетил один из классов начальной школы и пообщался с педагогами и ребятами. По их словам, с появлением интерактивных панелей занятия стали значительно интереснее, живее и нагляднее, что способствует лучшему усвоению знаний. На интерактивных панелях можно писать рукой или специальным пером, а также открывать несколько листов с материалами, выводить видео и фотографии, как на огромном планшете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...