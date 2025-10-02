В школах Кировского района Екатеринбурга на замену меловым доскам приходят интерактивные. Этот эффективный инструмент для обучения уже появился в школе №165, рассказал в соцсетях депутат гордумы Артур Зиганшин, который традиционно помогает образовательным учреждениям.
«В этом году ко мне обратились руководители шести школ моего избирательного округа — 24, 36, 125, 130, 134, 165. В школе N165 появились новые интерактивные панели — это очень эффективный инструмент для обучения, так как они позволяют не просто демонстрировать материал, но и активно вовлекать учеников в урок: работать с графиками, диаграммами, презентациями и мультимедийными ресурсами», — поделился депутат на своей странице во «ВКонтакте».
Зиганшин посетил один из классов начальной школы и пообщался с педагогами и ребятами. По их словам, с появлением интерактивных панелей занятия стали значительно интереснее, живее и нагляднее, что способствует лучшему усвоению знаний. На интерактивных панелях можно писать рукой или специальным пером, а также открывать несколько листов с материалами, выводить видео и фотографии, как на огромном планшете.
