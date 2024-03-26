Появились подробности нападения на сотрудницу свердловского суда

Свердловчанин выстрелил в работницу суда, спутав ее с другим человеком

27 марта 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

У мужчины был пневматический пистолет РМ-X (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчанин несколько раз выстрелил в сторону сотрудницы Сухоложского городского суда, приняв ее за женщину, с которой его сожительница делит имущество в суде. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомых с делом. «Его сожительница является ответчиком в гражданском деле. Она не являлась в суд, поэтому секретарю пришлось приехать к ней домой и вручить повестку лично в руки. Но двери открыл ее сожитель, который подумал, что на пороге стоит женщина-истец. Мужчина достал пистолет и стал стрелять в сторону секретаря, хорошо, что не попал», — сказал первый собеседник агентства. После этого потерпевшая села в машину и уехала. Дебошир несколько раз попал по ее автомобилю. Работница суда написала заявление в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), добавил второй инсайдер. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Инцидент произошел вечером 25 марта. Полицейские установили, что нападавшим был 61-летний ранее судимый мужчина. У него в руках был пневматический пистолет РМ-X. Фигурант находится под подпиской о невыезде, говорил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанин несколько раз выстрелил в сторону сотрудницы Сухоложского городского суда, приняв ее за женщину, с которой его сожительница делит имущество в суде. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомых с делом. «Его сожительница является ответчиком в гражданском деле. Она не являлась в суд, поэтому секретарю пришлось приехать к ней домой и вручить повестку лично в руки. Но двери открыл ее сожитель, который подумал, что на пороге стоит женщина-истец. Мужчина достал пистолет и стал стрелять в сторону секретаря, хорошо, что не попал», — сказал первый собеседник агентства. После этого потерпевшая села в машину и уехала. Дебошир несколько раз попал по ее автомобилю. Работница суда написала заявление в полицию. Силовики возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), добавил второй инсайдер. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Инцидент произошел вечером 25 марта. Полицейские установили, что нападавшим был 61-летний ранее судимый мужчина. У него в руках был пневматический пистолет РМ-X. Фигурант находится под подпиской о невыезде, говорил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.