Свердловчанин расстрелял машину сотрудницы суда

26 марта 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Илья Московец © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) 25 марта неизвестный расстрелял автомобиль сотрудницы суда в момент, когда женщина вручала повестку на судебное заседание другому мужчине. Она не пострадала, рассказали URA.RU в пресс-службе Сухоложского горсуда. «Сотрудник суда не пострадал. Повреждения причинены только автомобилю», — сказали в суде. Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также подтвердил случившийся инцидент и заверил, что нападение безнаказанным не останется. «Сотрудники полиции Сухого Лога уже установили личность подозреваемого, им оказался местный ранее судимый житель 1963 года рождения. Орудие преступления — пневматический пистолет РМ-X, внешне похожий на пистолет Макарова — сыщиками обнаружен и изъят. По данному факту подразделениям дознания территориального ОВД возбуждено и расследуется уголовное дело по части второй статья 119 УК РФ (угроза убийством). Статья довольно суровая и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы. До судебного разбирательства „уральский Рэмбо“ будет находиться под подпиской о невыезде», — отметил полковник Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сухом Логу (Свердловская область) 25 марта неизвестный расстрелял автомобиль сотрудницы суда в момент, когда женщина вручала повестку на судебное заседание другому мужчине. Она не пострадала, рассказали URA.RU в пресс-службе Сухоложского горсуда. «Сотрудник суда не пострадал. Повреждения причинены только автомобилю», — сказали в суде. Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых также подтвердил случившийся инцидент и заверил, что нападение безнаказанным не останется. «Сотрудники полиции Сухого Лога уже установили личность подозреваемого, им оказался местный ранее судимый житель 1963 года рождения. Орудие преступления — пневматический пистолет РМ-X, внешне похожий на пистолет Макарова — сыщиками обнаружен и изъят. По данному факту подразделениям дознания территориального ОВД возбуждено и расследуется уголовное дело по части второй статья 119 УК РФ (угроза убийством). Статья довольно суровая и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет лишения свободы. До судебного разбирательства „уральский Рэмбо“ будет находиться под подпиской о невыезде», — отметил полковник Горелых.