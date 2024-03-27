Юрист объяснила, как снизить убытки от отмены мероприятий

Юрист Браун: организаторам событий необходимо прописывать форс-мажоры

27 марта 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Все внештатные ситуации перед организацией концерта стоит прописывать в договоре Фото: Денис Моргунов © URA.RU Понести наименьшие убытки после отмены мероприятия организаторы могут в том случае, если юридически верно составят договор с партнерами. В нем обязательно должны быть указаны форс-мажоры, среди них — введение контртеррористических мер, как это произошло после теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом URA.RU рассказала правозащитник, директор юридической компании СБПР Екатерина Браун. «Организаторам, чьи события отменили, прежде всего, нужно изучить договор с партнерами и внимательно проверить раздел форс-мажоры. И здесь надо посмотреть, чем лучше руководствоваться: договором и законом или только законом. Как правило, действия властей в рамках контртеррористических операций и в целях общественной безопасности, суды относят к форс-мажорам», — объясняет Браун. Стоит обратить внимание: если документ позволяет организатору не исполнять обязательства из-за форс-мажора, то он обязан уведомить вторую сторону о переносе мероприятия или об отмене. Если партнеры идут в суд, чтобы вернуть деньги за неоказанные услуги, то организатору мероприятия тоже следует идти в суд. «Как правило, суд в таких делах становится на сторону того, кто лучше подкован юридически. Выигрывает тот, кто проверил договор у юриста перед подписанием, внес правки, прописал риски и „закрыл“ договором каждый свой бизнес-процесс. Кто лучше организован, тот и победит», — уверена правозащитница и готова ответить на другие вопросы на бесплатном вебинаре 2 апреля. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли более 130 человек, еще почти две сотни пострадали. По всей России в связи с трагедией начали отменять мероприятия. Четырех людей с автоматами и еще четырех фигурантов дела задержали и отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Понести наименьшие убытки после отмены мероприятия организаторы могут в том случае, если юридически верно составят договор с партнерами. В нем обязательно должны быть указаны форс-мажоры, среди них — введение контртеррористических мер, как это произошло после теракта в «Крокус Сити Холл» в Москве. Об этом URA.RU рассказала правозащитник, директор юридической компании СБПР Екатерина Браун. «Организаторам, чьи события отменили, прежде всего, нужно изучить договор с партнерами и внимательно проверить раздел форс-мажоры. И здесь надо посмотреть, чем лучше руководствоваться: договором и законом или только законом. Как правило, действия властей в рамках контртеррористических операций и в целях общественной безопасности, суды относят к форс-мажорам», — объясняет Браун. Стоит обратить внимание: если документ позволяет организатору не исполнять обязательства из-за форс-мажора, то он обязан уведомить вторую сторону о переносе мероприятия или об отмене. Если партнеры идут в суд, чтобы вернуть деньги за неоказанные услуги, то организатору мероприятия тоже следует идти в суд. «Как правило, суд в таких делах становится на сторону того, кто лучше подкован юридически. Выигрывает тот, кто проверил договор у юриста перед подписанием, внес правки, прописал риски и „закрыл“ договором каждый свой бизнес-процесс. Кто лучше организован, тот и победит», — уверена правозащитница и готова ответить на другие вопросы на бесплатном вебинаре 2 апреля. Группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли более 130 человек, еще почти две сотни пострадали. По всей России в связи с трагедией начали отменять мероприятия. Четырех людей с автоматами и еще четырех фигурантов дела задержали и отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.