Актера из сериала «Универ» экстренно госпитализировали

Актера, сыгравшего охранника Гену в «Универе», экстренно госпитализировали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Андрей Свиридов госпитализирован в одну из больниц Москвы Фото:

Актера Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», госпитализировали в одну из больниц Москвы. На данный момент уже была проведена операция.

«Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причиной госпитализации стало инфицирование. В прошлом он прошел операцию на животе, и после удаления швов осталась нитка, которая занесла инфекцию. Со временем она начала вызывать гнойное воспаление в коже. Как только актер почувствовал боль, он сразу же обратился за помощью к врачам.

Хирурги провели операцию с использованием искусственной вентиляции легких для предотвращения распространения инфекции. Было осуществлено удаление источника инфекции. Кроме этого, у Свиридова имеются сопутствующие патологии. Одной из них является диабет, поэтому ему приходится принимать инсулин, передали в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», госпитализировали в одну из больниц Москвы. На данный момент уже была проведена операция. «Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причиной госпитализации стало инфицирование. В прошлом он прошел операцию на животе, и после удаления швов осталась нитка, которая занесла инфекцию. Со временем она начала вызывать гнойное воспаление в коже. Как только актер почувствовал боль, он сразу же обратился за помощью к врачам. Хирурги провели операцию с использованием искусственной вентиляции легких для предотвращения распространения инфекции. Было осуществлено удаление источника инфекции. Кроме этого, у Свиридова имеются сопутствующие патологии. Одной из них является диабет, поэтому ему приходится принимать инсулин, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...