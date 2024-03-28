Актера из сериала «Универ» экстренно госпитализировали

Актера, сыгравшего охранника Гену в «Универе», экстренно госпитализировали

28 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Андрей Свиридов госпитализирован в одну из больниц Москвы Фото: Андрей Свиридов/ВКонтакте Актера Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», госпитализировали в одну из больниц Москвы. На данный момент уже была проведена операция. «Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причиной госпитализации стало инфицирование. В прошлом он прошел операцию на животе, и после удаления швов осталась нитка, которая занесла инфекцию. Со временем она начала вызывать гнойное воспаление в коже. Как только актер почувствовал боль, он сразу же обратился за помощью к врачам. Хирурги провели операцию с использованием искусственной вентиляции легких для предотвращения распространения инфекции. Было осуществлено удаление источника инфекции. Кроме этого, у Свиридова имеются сопутствующие патологии. Одной из них является диабет, поэтому ему приходится принимать инсулин, передали в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актера Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», госпитализировали в одну из больниц Москвы. На данный момент уже была проведена операция. «Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причиной госпитализации стало инфицирование. В прошлом он прошел операцию на животе, и после удаления швов осталась нитка, которая занесла инфекцию. Со временем она начала вызывать гнойное воспаление в коже. Как только актер почувствовал боль, он сразу же обратился за помощью к врачам. Хирурги провели операцию с использованием искусственной вентиляции легких для предотвращения распространения инфекции. Было осуществлено удаление источника инфекции. Кроме этого, у Свиридова имеются сопутствующие патологии. Одной из них является диабет, поэтому ему приходится принимать инсулин, передали в telegram-канале.