Актера из сериала «Универ» экстренно госпитализировали

Актера Андрея Свиридова, известного по роли телохранителя Гены в сериале «Универ», госпитализировали в одну из больниц Москвы. На данный момент уже была проведена операция.
«Андрея Свиридова экстренно госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что причиной госпитализации стало инфицирование. В прошлом он прошел операцию на животе, и после удаления швов осталась нитка, которая занесла инфекцию. Со временем она начала вызывать гнойное воспаление в коже. Как только актер почувствовал боль, он сразу же обратился за помощью к врачам.
Хирурги провели операцию с использованием искусственной вентиляции легких для предотвращения распространения инфекции. Было осуществлено удаление источника инфекции. Кроме этого, у Свиридова имеются сопутствующие патологии. Одной из них является диабет, поэтому ему приходится принимать инсулин, передали в telegram-канале.
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