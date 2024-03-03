Дочь Хабенского госпитализировали в Москве

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Новое знание, Константин Хабенский. Москва, хабенский константин
Дочь Константина Хабенского госпитализирована в Москве, пишет Mash Фото:

Дочь актера Константина Хабенского Александра была доставлена в больницу в Москве. У нее обнаружили заболевание легких.

«Дочь Хабенского Александру госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у девятилетней девочки обнаружено заболевание легких. Вечером прошлого дня у Александры ухудшилось состояние здоровья.

В это время она находилась с бабушкой в центре Москвы. Женщина вызвала скорую помощь, которая прибыла на место и осмотрела девочку. Врачи решили, что необходима госпитализация, передали в telegram-канале.

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Дочь актера Константина Хабенского Александра была доставлена в больницу в Москве. У нее обнаружили заболевание легких. «Дочь Хабенского Александру госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у девятилетней девочки обнаружено заболевание легких. Вечером прошлого дня у Александры ухудшилось состояние здоровья. В это время она находилась с бабушкой в центре Москвы. Женщина вызвала скорую помощь, которая прибыла на место и осмотрела девочку. Врачи решили, что необходима госпитализация, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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