Дочь Хабенского госпитализировали в Москве

Дочь Константина Хабенского госпитализирована в Москве, пишет Mash
Дочь актера Константина Хабенского Александра была доставлена в больницу в Москве. У нее обнаружили заболевание легких.
«Дочь Хабенского Александру госпитализировали в Москве», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у девятилетней девочки обнаружено заболевание легких. Вечером прошлого дня у Александры ухудшилось состояние здоровья.
В это время она находилась с бабушкой в центре Москвы. Женщина вызвала скорую помощь, которая прибыла на место и осмотрела девочку. Врачи решили, что необходима госпитализация, передали в telegram-канале.
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