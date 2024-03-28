В Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу

Движение трамваев из-за ЧП временно пришлось остановить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе железнодорожного вокзала Челябинска перебегавший на красный свет пешеход попал под трамвай и лишился ног. ЧП произошло в ночь на 28 марта, утверждают очевидцы.

«ДТП произошло напротив дома на Степана Разина, 4. Движение трамваев в направлении центра города было остановлено», — сообщило со ссылкой на свидетелей произошедшего издание 74.Ru.

«Наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора, совершила 50-летняя водитель трамвая №5. В результате 44-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в городской ГИБДД.