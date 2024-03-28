В Челябинске трамвай отрезал ноги пешеходу

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Презентация музыкального трамвая и джаз-ансамбль "Уральский диксиленд". Челябинск, трамвайное депо №1, челябинские трамваи
Движение трамваев из-за ЧП временно пришлось остановить Фото:

В районе железнодорожного вокзала Челябинска перебегавший на красный свет пешеход попал под трамвай и лишился ног. ЧП произошло в ночь на 28 марта, утверждают очевидцы.

«ДТП произошло напротив дома на Степана Разина, 4. Движение трамваев в направлении центра города было остановлено», — сообщило со ссылкой на свидетелей произошедшего издание 74.Ru.

«Наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора, совершила 50-летняя водитель трамвая №5. В результате 44-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в городской ГИБДД.

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В районе железнодорожного вокзала Челябинска перебегавший на красный свет пешеход попал под трамвай и лишился ног. ЧП произошло в ночь на 28 марта, утверждают очевидцы. «ДТП произошло напротив дома на Степана Разина, 4. Движение трамваев в направлении центра города было остановлено», — сообщило со ссылкой на свидетелей произошедшего издание 74.Ru. «Наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по переходу на запрещающий сигнал светофора, совершила 50-летняя водитель трамвая №5. В результате 44-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в городской ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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