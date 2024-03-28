В Челябинске прошел мастер-класс по стрельбе из лука для ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Мастер-класс прошел 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд», сообщили в пресс-службе минспорта по региону.
«В Челябинске состоялся мастер-класс по лучному спорту для ветеранов боевых действий и участников СВО. Мероприятие прошло в стрелковом клубе „Шервуд“ 28 марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы. Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника.
Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы
Фото: пресс-служба минспорта по Челябинской области
Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника
Фото: пресс-служба минспорта по Челябинской области
Мероприятие прошло 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд»
Фото: пресс-служба минспорта по Челябинской области
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Челябинске прошел мастер-класс по стрельбе из лука для ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Мастер-класс прошел 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд», сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «В Челябинске состоялся мастер-класс по лучному спорту для ветеранов боевых действий и участников СВО. Мероприятие прошло в стрелковом клубе „Шервуд“ 28 марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы. Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника.