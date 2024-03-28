Участники изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске прошел мастер-класс по стрельбе из лука для ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Мастер-класс прошел 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд», сообщили в пресс-службе минспорта по региону.

«В Челябинске состоялся мастер-класс по лучному спорту для ветеранов боевых действий и участников СВО. Мероприятие прошло в стрелковом клубе „Шервуд“ 28 марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы. Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника.

Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы Фото: пресс-служба минспорта по Челябинской области

Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника Фото: пресс-служба минспорта по Челябинской области

Мероприятие прошло 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд» Фото: пресс-служба минспорта по Челябинской области