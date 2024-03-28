Для участников СВО в Челябинске прошел мастер-класс по стрельбе из лука. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики
Участники изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника Фото:

В Челябинске прошел мастер-класс по стрельбе из лука для ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Мастер-класс прошел 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд», сообщили в пресс-службе минспорта по региону.

«В Челябинске состоялся мастер-класс по лучному спорту для ветеранов боевых действий и участников СВО. Мероприятие прошло в стрелковом клубе „Шервуд“ 28 марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы. Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника.

Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы
Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы
Фото:
Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника
Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника
Фото:
Мероприятие прошло 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд»
Мероприятие прошло 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд»
Фото:

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В Челябинске прошел мастер-класс по стрельбе из лука для ветеранов боевых действий и участников спецоперации. Мастер-класс прошел 28 марта в стрелковом клубе «Шервуд», сообщили в пресс-службе минспорта по региону. «В Челябинске состоялся мастер-класс по лучному спорту для ветеранов боевых действий и участников СВО. Мероприятие прошло в стрелковом клубе „Шервуд“ 28 марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Основы стрельбы из лука преподали тренеры Павел и Полина Чижовы. Участники познакомились с правилами и техникой безопасности, изучили снаряд, научились технике выстрела, освоили правильную стойку лучника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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