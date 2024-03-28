Жители Нижневартовска жалуются на водителей, которые лихачат на автобусах

В Нижневартовске водители автобусов создают аварийные ситуации на дорогах

29 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

По словам вартовчан, зачастую это провоцирует аварийные ситуации на дорогах города Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Нижневартовска пожаловались на то, что водители городских автобусов не соблюдают скоростной режим на дорогах. По словам вартовчан, зачастую это провоцирует аварийные ситуации на дорогах города. «У меня вопрос к „ДОМТРАНСАВТО“ Нижневартовск. На каких ишаках учились ездить ваши водители? Он подъехал к остановке на пару секунд и тут же включил поворотник налево и начал выезжать. В итоге в него чуть не влетели, пришлось выезжать на левую полосу», — написал местный житель в группе «ЧП [в] Нижневартовске». Также в комментариях к публикации несколько вартовчан подметили опасную манеру езды водителей общественного транспорта. В пресс-службе перевозчика «ДОМТРАНСАВТО», корреспонденту рассказали, что все замечания пассажиров детально рассматриваются и разбираются, чтобы не допустить повторных обращений. «С водителями проводится на регулярной основе инструктажи о неукоснительном соблюдении ПДД, Правил пассажирских перевозок, основ культуры обслуживания и профессионального поведения на маршруте», — сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию: он принял участие в общественной приемке транспорта. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начали курсировать по дорогам города с 1 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска пожаловались на то, что водители городских автобусов не соблюдают скоростной режим на дорогах. По словам вартовчан, зачастую это провоцирует аварийные ситуации на дорогах города. «У меня вопрос к „ДОМТРАНСАВТО“ Нижневартовск. На каких ишаках учились ездить ваши водители? Он подъехал к остановке на пару секунд и тут же включил поворотник налево и начал выезжать. В итоге в него чуть не влетели, пришлось выезжать на левую полосу», — написал местный житель в группе «ЧП [в] Нижневартовске». Также в комментариях к публикации несколько вартовчан подметили опасную манеру езды водителей общественного транспорта. В пресс-службе перевозчика «ДОМТРАНСАВТО», корреспонденту рассказали, что все замечания пассажиров детально рассматриваются и разбираются, чтобы не допустить повторных обращений. «С водителями проводится на регулярной основе инструктажи о неукоснительном соблюдении ПДД, Правил пассажирских перевозок, основ культуры обслуживания и профессионального поведения на маршруте», — сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее URA.RU писало о том, что мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию: он принял участие в общественной приемке транспорта. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начали курсировать по дорогам города с 1 марта.