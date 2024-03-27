27 марта 2024

Чиновники мэрии из ХМАО заказали премиальную мебель за бюджетный счет. Фото

Администрация Сургутского района купила комплект премиальной мебели
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зубрин. Интервью, кабинет чиновника, рабочее место, пустое кресло
Топ-чиновники администрации Сургутского района меняют мебель в своих кабинетах Фото:

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал для ближайшего круга подчиненных покупку премиальной офисной мебели. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

Администрация Сургутского района уже разыграла на сайте госзакупок аукцион, где среди прочих лотов указан стол для руководителя. Вместе с тумбами и дополнительными приставками его стоимость оценивается в 160 тысяч рублей. На сайте фабрики, где производится мебель указано, что комплект подходит для руководителей, «которые умеют увидеть и оценить необычный характер вещей, оригинальные решения и современные тенденции в дизайне».

«Для обычных клерков, комплект мебели — письменный стол, приставка и тумба к нему обходится примерно в 15 тысяч рублей. Для топ-чиновников лимиты примерно в 10 раз больше. А у самого главы района мебель в кабинете изготавливалась под заказ и там ценник свыше полумиллиона рублей», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Сургутского района подтвердили факт покупки мебели для отраслевых органов.

Ранее URA.RU сообщало, что сам глава Сургутского района Трубецкой является поклонником бренда Philipp Plein. У него, как минимум, есть зимний пуховик и костюм с черепом на рукаве, который чиновник носит даже на официальных мероприятиях.

Комплект офисной мебели с сайта фабрики-производителя
Комплект офисной мебели с сайта фабрики-производителя

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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал для ближайшего круга подчиненных покупку премиальной офисной мебели. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. Администрация Сургутского района уже разыграла на сайте госзакупок аукцион, где среди прочих лотов указан стол для руководителя. Вместе с тумбами и дополнительными приставками его стоимость оценивается в 160 тысяч рублей. На сайте фабрики, где производится мебель указано, что комплект подходит для руководителей, «которые умеют увидеть и оценить необычный характер вещей, оригинальные решения и современные тенденции в дизайне». «Для обычных клерков, комплект мебели — письменный стол, приставка и тумба к нему обходится примерно в 15 тысяч рублей. Для топ-чиновников лимиты примерно в 10 раз больше. А у самого главы района мебель в кабинете изготавливалась под заказ и там ценник свыше полумиллиона рублей», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Сургутского района подтвердили факт покупки мебели для отраслевых органов. Ранее URA.RU сообщало, что сам глава Сургутского района Трубецкой является поклонником бренда Philipp Plein. У него, как минимум, есть зимний пуховик и костюм с черепом на рукаве, который чиновник носит даже на официальных мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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