Чиновники мэрии из ХМАО заказали премиальную мебель за бюджетный счет. Фото

Администрация Сургутского района купила комплект премиальной мебели

28 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Топ-чиновники администрации Сургутского района меняют мебель в своих кабинетах Фото: Павел Бедняков © URA.RU Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал для ближайшего круга подчиненных покупку премиальной офисной мебели. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. Администрация Сургутского района уже разыграла на сайте госзакупок аукцион, где среди прочих лотов указан стол для руководителя. Вместе с тумбами и дополнительными приставками его стоимость оценивается в 160 тысяч рублей. На сайте фабрики, где производится мебель указано, что комплект подходит для руководителей, «которые умеют увидеть и оценить необычный характер вещей, оригинальные решения и современные тенденции в дизайне». «Для обычных клерков, комплект мебели — письменный стол, приставка и тумба к нему обходится примерно в 15 тысяч рублей. Для топ-чиновников лимиты примерно в 10 раз больше. А у самого главы района мебель в кабинете изготавливалась под заказ и там ценник свыше полумиллиона рублей», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Сургутского района подтвердили факт покупки мебели для отраслевых органов. Ранее URA.RU сообщало, что сам глава Сургутского района Трубецкой является поклонником бренда Philipp Plein. У него, как минимум, есть зимний пуховик и костюм с черепом на рукаве, который чиновник носит даже на официальных мероприятиях. Комплект офисной мебели с сайта фабрики-производителя https://riva-office.ru/catalog/kabinety-rukovoditelya/kabinet-rukovoditelya-shift/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой согласовал для ближайшего круга подчиненных покупку премиальной офисной мебели. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. Администрация Сургутского района уже разыграла на сайте госзакупок аукцион, где среди прочих лотов указан стол для руководителя. Вместе с тумбами и дополнительными приставками его стоимость оценивается в 160 тысяч рублей. На сайте фабрики, где производится мебель указано, что комплект подходит для руководителей, «которые умеют увидеть и оценить необычный характер вещей, оригинальные решения и современные тенденции в дизайне». «Для обычных клерков, комплект мебели — письменный стол, приставка и тумба к нему обходится примерно в 15 тысяч рублей. Для топ-чиновников лимиты примерно в 10 раз больше. А у самого главы района мебель в кабинете изготавливалась под заказ и там ценник свыше полумиллиона рублей», — рассказал инсайдер. В пресс-службе мэрии Сургутского района подтвердили факт покупки мебели для отраслевых органов. Ранее URA.RU сообщало, что сам глава Сургутского района Трубецкой является поклонником бренда Philipp Plein. У него, как минимум, есть зимний пуховик и костюм с черепом на рукаве, который чиновник носит даже на официальных мероприятиях.