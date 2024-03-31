Глава СК Бастрыкин проконтролирует расследование смерти вахтовика после ЧП с вездеходом в ХМАО

Глава СК вмешался в дело о смерти водителя в ХМАО, после жалобы его родителей

01 апреля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Бастрыкин взял под личный контроль расследование смерти погибшего на работе в ХМАО водителя вездехода Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование смерти погибшего на работе в ХМАО водителя вездехода. Об этом сообщили в telegram-канале центрального аппарата Следкома. «В социальной сети сообщается о несогласии родителей 23-летнего молодого человека, работавшего в ООО „АВ-строй“ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, с ходом установления обстоятельств его смерти и их намерении обратиться к Председателю СК России А.И. Бастрыкину», — пояснили в публикации на канале СК. Глава Следкома, в свою очередь, затребовал у руководителя регионального Управления СК Михаила Мокшина доклад о ходе следствия и об окончательных его результатах. В ноябре 2023 года молодой человек, выполняя рабочие обязанности по обкатке вездехода, угодил в болото вместе со своим напарником. Из-за того, что коллега югорчанина не проверил местность и не справился с управлением, вездеход затонул в трясине. Пострадавшие выбрались из машины, однако молодой человек в последствии скончался. По данному уголовному делу проводится расследование, которое теперь находится на контроле в центральном аппарате СК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование смерти погибшего на работе в ХМАО водителя вездехода. Об этом сообщили в telegram-канале центрального аппарата Следкома. «В социальной сети сообщается о несогласии родителей 23-летнего молодого человека, работавшего в ООО „АВ-строй“ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, с ходом установления обстоятельств его смерти и их намерении обратиться к Председателю СК России А.И. Бастрыкину», — пояснили в публикации на канале СК. Глава Следкома, в свою очередь, затребовал у руководителя регионального Управления СК Михаила Мокшина доклад о ходе следствия и об окончательных его результатах. В ноябре 2023 года молодой человек, выполняя рабочие обязанности по обкатке вездехода, угодил в болото вместе со своим напарником. Из-за того, что коллега югорчанина не проверил местность и не справился с управлением, вездеход затонул в трясине. Пострадавшие выбрались из машины, однако молодой человек в последствии скончался. По данному уголовному делу проводится расследование, которое теперь находится на контроле в центральном аппарате СК.