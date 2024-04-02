На тюменском ООО «ВЗКСМ» погиб человек

На винзилинском заводе стеновых материалов в Тюменской области погиб человек. О трагичном случае на территории ООО «ВЗКСМ» на официальном сайте сообщает госинспекция Труда в Тюменской области.
«Мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку транспортной ленты №2, расположенной в месте выполнения работ оператором. В результате обхода цеха был обнаружен оператор технологических установок, зажатый между работающей транспортной лентой и бункером транспортера без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Причиной несчастного случая в ходе расследования признали неудовлетворительную организацию производства работ и недостаток системы управления охраны труда. Также отмечается, что еще одним фактором стало отсутствие контроля за соблюдение работниками требований инструкций по охране труда. Работодатель ООО «ВЗКСМ» привлечен к административной ответственности.
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На винзилинском заводе стеновых материалов в Тюменской области погиб человек. О трагичном случае на территории ООО «ВЗКСМ» на официальном сайте сообщает госинспекция Труда в Тюменской области. «Мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку транспортной ленты №2, расположенной в месте выполнения работ оператором. В результате обхода цеха был обнаружен оператор технологических установок, зажатый между работающей транспортной лентой и бункером транспортера без признаков жизни», — говорится в сообщении. Причиной несчастного случая в ходе расследования признали неудовлетворительную организацию производства работ и недостаток системы управления охраны труда. Также отмечается, что еще одним фактором стало отсутствие контроля за соблюдение работниками требований инструкций по охране труда. Работодатель ООО «ВЗКСМ» привлечен к административной ответственности.