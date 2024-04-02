02 апреля 2024

На тюменском ООО «ВЗКСМ» погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, стройматериалы, кирпич
В процессе производства кирпича работника зажало между технологическими установками Фото:

На винзилинском заводе стеновых материалов в Тюменской области погиб человек. О трагичном случае на территории ООО «ВЗКСМ» на официальном сайте сообщает госинспекция Труда в Тюменской области.

«Мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку транспортной ленты №2, расположенной в месте выполнения работ оператором. В результате обхода цеха был обнаружен оператор технологических установок, зажатый между работающей транспортной лентой и бункером транспортера без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Причиной несчастного случая в ходе расследования признали неудовлетворительную организацию производства работ и недостаток системы управления охраны труда. Также отмечается, что еще одним фактором стало отсутствие контроля за соблюдение работниками требований инструкций по охране труда. Работодатель ООО «ВЗКСМ» привлечен к административной ответственности.

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На винзилинском заводе стеновых материалов в Тюменской области погиб человек. О трагичном случае на территории ООО «ВЗКСМ» на официальном сайте сообщает госинспекция Труда в Тюменской области. «Мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку транспортной ленты №2, расположенной в месте выполнения работ оператором. В результате обхода цеха был обнаружен оператор технологических установок, зажатый между работающей транспортной лентой и бункером транспортера без признаков жизни», — говорится в сообщении. Причиной несчастного случая в ходе расследования признали неудовлетворительную организацию производства работ и недостаток системы управления охраны труда. Также отмечается, что еще одним фактором стало отсутствие контроля за соблюдение работниками требований инструкций по охране труда. Работодатель ООО «ВЗКСМ» привлечен к административной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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