На тюменском ООО «ВЗКСМ» погиб человек

03 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

В процессе производства кирпича работника зажало между технологическими установками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На винзилинском заводе стеновых материалов в Тюменской области погиб человек. О трагичном случае на территории ООО «ВЗКСМ» на официальном сайте сообщает госинспекция Труда в Тюменской области. «Мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку транспортной ленты №2, расположенной в месте выполнения работ оператором. В результате обхода цеха был обнаружен оператор технологических установок, зажатый между работающей транспортной лентой и бункером транспортера без признаков жизни», — говорится в сообщении. Причиной несчастного случая в ходе расследования признали неудовлетворительную организацию производства работ и недостаток системы управления охраны труда. Также отмечается, что еще одним фактором стало отсутствие контроля за соблюдение работниками требований инструкций по охране труда. Работодатель ООО «ВЗКСМ» привлечен к административной ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На винзилинском заводе стеновых материалов в Тюменской области погиб человек. О трагичном случае на территории ООО «ВЗКСМ» на официальном сайте сообщает госинспекция Труда в Тюменской области. «Мастер смены цеха керамзитового гравия по камерам видеонаблюдения заметил остановку транспортной ленты №2, расположенной в месте выполнения работ оператором. В результате обхода цеха был обнаружен оператор технологических установок, зажатый между работающей транспортной лентой и бункером транспортера без признаков жизни», — говорится в сообщении. Причиной несчастного случая в ходе расследования признали неудовлетворительную организацию производства работ и недостаток системы управления охраны труда. Также отмечается, что еще одним фактором стало отсутствие контроля за соблюдение работниками требований инструкций по охране труда. Работодатель ООО «ВЗКСМ» привлечен к административной ответственности.