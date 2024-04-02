02 апреля 2024

В Сургуте мужчина зарезал своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Сургутянина подозревают в убийстве своего знакомого Фото:

В Сургуте (ХМАО) местного жителя подозревают в убийстве своего знакомого. Следователи считают, что сургутянин зарезал его ножом, сообщили URA.RU в окружном управлении СК России.

«По данным следствия, 2 апреля 2024 года житель Сургута 1993 года рождения, находясь в квартире у своего знакомого в одном из домов по улице Майская, причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения. Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают детали происшествия. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для самого подозреваемого в виде заключения под стражу.

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В Сургуте (ХМАО) местного жителя подозревают в убийстве своего знакомого. Следователи считают, что сургутянин зарезал его ножом, сообщили URA.RU в окружном управлении СК России. «По данным следствия, 2 апреля 2024 года житель Сургута 1993 года рождения, находясь в квартире у своего знакомого в одном из домов по улице Майская, причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения. Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают детали происшествия. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для самого подозреваемого в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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