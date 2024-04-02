В Сургуте мужчина зарезал своего знакомого

В Сургуте (ХМАО) местного жителя подозревают в убийстве своего знакомого. Следователи считают, что сургутянин зарезал его ножом, сообщили URA.RU в окружном управлении СК России.
«По данным следствия, 2 апреля 2024 года житель Сургута 1993 года рождения, находясь в квартире у своего знакомого в одном из домов по улице Майская, причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения. Подозреваемый задержан», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают детали происшествия. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для самого подозреваемого в виде заключения под стражу.
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