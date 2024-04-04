Над Тульской областью уничтожены два беспилотника

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Средства ПВО ликвидировали два беспилотника в небе над Тульской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Два беспилотных летательных аппарата сбиты над Тульской областью. Об этом рассказали в региональном Министерстве по региональной безопасности.

«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении. Там добавили, что экстренные службы были мобилизованы для оперативного реагирования на произошедшее. По предварительным данным, инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.

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Два беспилотных летательных аппарата сбиты над Тульской областью. Об этом рассказали в региональном Министерстве по региональной безопасности. «Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении. Там добавили, что экстренные службы были мобилизованы для оперативного реагирования на произошедшее. По предварительным данным, инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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