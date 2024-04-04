Над Тульской областью уничтожены два беспилотника

04 апреля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Средства ПВО ликвидировали два беспилотника в небе над Тульской областью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два беспилотных летательных аппарата сбиты над Тульской областью. Об этом рассказали в региональном Министерстве по региональной безопасности. «Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении. Там добавили, что экстренные службы были мобилизованы для оперативного реагирования на произошедшее. По предварительным данным, инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два беспилотных летательных аппарата сбиты над Тульской областью. Об этом рассказали в региональном Министерстве по региональной безопасности. «Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении. Там добавили, что экстренные службы были мобилизованы для оперативного реагирования на произошедшее. По предварительным данным, инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.