На Пермском тракте возле Ревды (Свердловская область) образовался затор. Дорога в пробке занимает порядка полутора часов. Об этом рассказал очевидец.
«Это уже достало. Через день из Первоуральска в Ревде и обратно дорога занимает полтора часа. Что за беспредел дорожников», — пишет очевидец в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Уралуправтодора. Там сообщили, что на трассе Р-242 с 322 по 326 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с проведением дорожных работ и большим потоком транспортных средств.
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