03 апреля 2024

Под Екатеринбургом скопилась многокилометровая пробка. Видео

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, большегрузы, трасса, дорога, большегрузный транспорт, трасса р-242
Дорога в пробке занимает 1,5 часа Фото:

На Пермском тракте возле Ревды (Свердловская область) образовался затор. Дорога в пробке занимает порядка полутора часов. Об этом рассказал очевидец.

«Это уже достало. Через день из Первоуральска в Ревде и обратно дорога занимает полтора часа. Что за беспредел дорожников», — пишет очевидец в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Уралуправтодора. Там сообщили, что на трассе Р-242 с 322 по 326 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с проведением дорожных работ и большим потоком транспортных средств.

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На Пермском тракте возле Ревды (Свердловская область) образовался затор. Дорога в пробке занимает порядка полутора часов. Об этом рассказал очевидец. «Это уже достало. Через день из Первоуральска в Ревде и обратно дорога занимает полтора часа. Что за беспредел дорожников», — пишет очевидец в telegram-канале «Ревдинский рабочий». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Уралуправтодора. Там сообщили, что на трассе Р-242 с 322 по 326 километр затруднено движение в направлении Екатеринбурга в связи с проведением дорожных работ и большим потоком транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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