Паром с 97 гражданами на борту пассажиров загорелся, проходя между островами Тау и Панган, относящимися к территории Таиланда. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.
«Пожар вспыхнул на пароме Koh Charoen 2, который курсирует по маршруту Сураттхани-Ко Тао. <…> Спальное судно, перевозило 97 тайских и иностранных пассажиров и 11 членов экипажа», — передает издание. Все, кто находился на судне, были спасены.
Уточняется, что никто из пассажиров не получил серьезных увечий. В сообщениях из местных чатов жители уточняют, что некоторые туристы являются гражданами Украины, дополняет telegram-канал Shot.
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Паром с 97 гражданами на борту пассажиров загорелся, проходя между островами Тау и Панган, относящимися к территории Таиланда. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post. «Пожар вспыхнул на пароме Koh Charoen 2, который курсирует по маршруту Сураттхани-Ко Тао. <…> Спальное судно, перевозило 97 тайских и иностранных пассажиров и 11 членов экипажа», — передает издание. Все, кто находился на судне, были спасены. Уточняется, что никто из пассажиров не получил серьезных увечий. В сообщениях из местных чатов жители уточняют, что некоторые туристы являются гражданами Украины, дополняет telegram-канал Shot.