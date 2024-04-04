Bangkok Post: в Таиланде загорелся паром с сотней туристов на борту. Фото, видео

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Клипарт, море, пальмы, океан, тайланд
Таиландцы утверждают, что на горящем пароме были украинцы Фото:

Паром с 97 гражданами на борту пассажиров загорелся, проходя между островами Тау и Панган, относящимися к территории Таиланда. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post.

«Пожар вспыхнул на пароме Koh Charoen 2, который курсирует по маршруту Сураттхани-Ко Тао. <…> Спальное судно, перевозило 97 тайских и иностранных пассажиров и 11 членов экипажа», — передает издание. Все, кто находился на судне, были спасены.

Уточняется, что никто из пассажиров не получил серьезных увечий. В сообщениях из местных чатов жители уточняют, что некоторые туристы являются гражданами Украины, дополняет telegram-канал Shot.

На загоревшимся судне находились 97 человек
На загоревшимся судне находились 97 человек

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Паром с 97 гражданами на борту пассажиров загорелся, проходя между островами Тау и Панган, относящимися к территории Таиланда. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post. «Пожар вспыхнул на пароме Koh Charoen 2, который курсирует по маршруту Сураттхани-Ко Тао. <…> Спальное судно, перевозило 97 тайских и иностранных пассажиров и 11 членов экипажа», — передает издание. Все, кто находился на судне, были спасены. Уточняется, что никто из пассажиров не получил серьезных увечий. В сообщениях из местных чатов жители уточняют, что некоторые туристы являются гражданами Украины, дополняет telegram-канал Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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