Происшествия Пожары Bangkok Post: в Таиланде загорелся паром с сотней туристов на борту. Фото, видео 04 апреля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 + Таиландцы утверждают, что на горящем пароме были украинцы Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Паром с 97 гражданами на борту пассажиров загорелся, проходя между островами Тау и Панган, относящимися к территории Таиланда. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post. «Пожар вспыхнул на пароме Koh Charoen 2, который курсирует по маршруту Сураттхани-Ко Тао. <…> Спальное судно, перевозило 97 тайских и иностранных пассажиров и 11 членов экипажа», — передает издание . Все, кто находился на судне, были спасены. Уточняется, что никто из пассажиров не получил серьезных увечий. В сообщениях из местных чатов жители уточняют, что некоторые туристы являются гражданами Украины, дополняет telegram-канал Shot. На загоревшимся судне находились 97 человек Издание Bangkok Post Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Паром с 97 гражданами на борту пассажиров загорелся, проходя между островами Тау и Панган, относящимися к территории Таиланда. Об этом сообщает местное издание Bangkok Post. «Пожар вспыхнул на пароме Koh Charoen 2, который курсирует по маршруту Сураттхани-Ко Тао. <…> Спальное судно, перевозило 97 тайских и иностранных пассажиров и 11 членов экипажа», — передает издание. Все, кто находился на судне, были спасены. Уточняется, что никто из пассажиров не получил серьезных увечий. В сообщениях из местных чатов жители уточняют, что некоторые туристы являются гражданами Украины, дополняет telegram-канал Shot. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям