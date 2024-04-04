Годовалый ребенок получил перелом из-за неисправной кровати в больнице ХМАО

05 апреля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Малышка получила перелом ключицы на лечении в детской больнице Нижневартовска Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать девочки Юлия. «5 марта мы с дочерью поступили в окружную детскую больницу с бронхитом. Ребенку как раз исполнился год. 6 марта я отлучилась к раковине, в то время как дочь была в кроватке. У кроватки подъемный бортик, который фиксируется опорным механизмом. Механизм оказался неисправен, и в момент, когда я отошла, он резко упал, и моя дочь, которая опиралась на него, упала вниз головой с высоты кровати», — поделилась Юлия. На лбу у девочки сразу появилась гематома, и в течение получаса ей провели рентген черепа. После чего женщине сказали ждать травматолога. Позже мать заметила, что малышка начинает кричать, когда ее поднимают под руки и забила тревогу. Травматолог пришел лишь после обеденного сна, хотя инцидент произошел в 10 утра. В итоге девочке диагностировали перелом ключицы со смещением. «Нам дали выписку, в которой написано, что эта травма связана со стулом. Нигде не прописано, что травма получена в стационаре. При этом сотрудники больницы обвинили меня в том, что именно я не уследила за ребенком», — рассказала в беседе с журналистом вартовчанка. Она отмечает, что при поступлении в палату больницы, ей никто даже не объяснил, как правильно устанавливать фиксатор бортика. Благо женщина ранее лежала в больнице с другим своим ребенком и знала работу механизма. Для разъяснения деталей данного инцидента, корреспондент URA.RU направил официальный запрос в департамент здравоохранения ХМАО. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать девочки Юлия. «5 марта мы с дочерью поступили в окружную детскую больницу с бронхитом. Ребенку как раз исполнился год. 6 марта я отлучилась к раковине, в то время как дочь была в кроватке. У кроватки подъемный бортик, который фиксируется опорным механизмом. Механизм оказался неисправен, и в момент, когда я отошла, он резко упал, и моя дочь, которая опиралась на него, упала вниз головой с высоты кровати», — поделилась Юлия. На лбу у девочки сразу появилась гематома, и в течение получаса ей провели рентген черепа. После чего женщине сказали ждать травматолога. Позже мать заметила, что малышка начинает кричать, когда ее поднимают под руки и забила тревогу. Травматолог пришел лишь после обеденного сна, хотя инцидент произошел в 10 утра. В итоге девочке диагностировали перелом ключицы со смещением. «Нам дали выписку, в которой написано, что эта травма связана со стулом. Нигде не прописано, что травма получена в стационаре. При этом сотрудники больницы обвинили меня в том, что именно я не уследила за ребенком», — рассказала в беседе с журналистом вартовчанка. Она отмечает, что при поступлении в палату больницы, ей никто даже не объяснил, как правильно устанавливать фиксатор бортика. Благо женщина ранее лежала в больнице с другим своим ребенком и знала работу механизма. Для разъяснения деталей данного инцидента, корреспондент URA.RU направил официальный запрос в департамент здравоохранения ХМАО. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.