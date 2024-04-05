В Перми резко снизились цены на кондиционеры

Стоимость кондиционеров начинается от 15,4 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми в 2024 году стали дешевле кондиционеры. По сравнению с прошлым годом, их средняя стоимость снизилась на 12%, рассказала URA.RU руководитель пермской компании «Энергоклимат» Надежда Шеина.

«Стоимость на кондиционеры в этом году снизилась для конечного покупателя на 12%. Многие клиенты, кто отказался от покупки в прошлом году по разным причинам, в связи со снижением цен охотнее стали соглашаться на установку в этом году», — отметила Надежда Шеина.

Она добавила, что падению цен способствовало несколько факторов. В стране стабилизировался курс валют, а основные производители кондиционеров смогли решить проблемы с логистикой. «В 2023 году очередь на таможне растянулась до четырех месяцев. Но в этом году все преодолели, товар есть в наличии в изобилии. Такой профицит и поспособствовал снижению цен», — рассказала предпринимательница.

Собеседница агентства уточнила, что сейчас стоимость кондиционеров начинается от 15,4 тысяч рублей. За эту стоимость предлагают самые бюджетные модели. Кондиционер среднего ценового сегмента обойдется в 28,4 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми вырос спрос на установку кондиционеров. Чаще всего заказывают модели с минимальным энергопотреблением и wi-fi.