В Перми возник ажиотаж на установку кондиционеров

Жители Перми начали массово скупать и устанавливать кондиционеры

У пермяков пользуются спросом кондиционеры с WiFi Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В преддверии летнего сезона жители Перми начали покупать кондиционеры и заказывать их установку. Спрос на эти товары и услуги вырос настолько, что организациям пришлось увеличить часы работы, рассказала URA.RU руководитель пермской компании «Энергоклимат» Надежда Шеина.

«Апрель в этом году очень жаркий в прямом и переносном смысле. На покупку и установку кондиционеров высокий спрос. Мы уже перешли на „летний“ график работы с 8.00 до 20.00. Обычно делали это после майских праздничных дней», — рассказала Надежда Шеина корреспонденту агентства.

Она добавила, что у пермяков пользуются популярностью инверторные модели с экономичным энергопотреблением и тихой работой. Покупатели чаще всего обращают внимание на наличие функции управления по Wi-Fi и ультрафиолетовой лампы. «Для многих весной в период ОРВИ актуально не только охлаждение, но и очищение воздуха», — отметила Надежда Шеина.