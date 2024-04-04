В Перми возник ажиотаж на установку кондиционеров

Жители Перми начали массово скупать и устанавливать кондиционеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционер в офисе. Москва, холод, жара, кондиционер
У пермяков пользуются спросом кондиционеры с WiFi Фото:

В преддверии летнего сезона жители Перми начали покупать кондиционеры и заказывать их установку. Спрос на эти товары и услуги вырос настолько, что организациям пришлось увеличить часы работы, рассказала URA.RU руководитель пермской компании «Энергоклимат» Надежда Шеина.

«Апрель в этом году очень жаркий в прямом и переносном смысле. На покупку и установку кондиционеров высокий спрос. Мы уже перешли на „летний“ график работы с 8.00 до 20.00. Обычно делали это после майских праздничных дней», — рассказала Надежда Шеина корреспонденту агентства.

Она добавила, что у пермяков пользуются популярностью инверторные модели с экономичным энергопотреблением и тихой работой. Покупатели чаще всего обращают внимание на наличие функции управления по Wi-Fi и ультрафиолетовой лампы. «Для многих весной в период ОРВИ актуально не только охлаждение, но и очищение воздуха», — отметила Надежда Шеина.

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В преддверии летнего сезона жители Перми начали покупать кондиционеры и заказывать их установку. Спрос на эти товары и услуги вырос настолько, что организациям пришлось увеличить часы работы, рассказала URA.RU руководитель пермской компании «Энергоклимат» Надежда Шеина. «Апрель в этом году очень жаркий в прямом и переносном смысле. На покупку и установку кондиционеров высокий спрос. Мы уже перешли на „летний“ график работы с 8.00 до 20.00. Обычно делали это после майских праздничных дней», — рассказала Надежда Шеина корреспонденту агентства. Она добавила, что у пермяков пользуются популярностью инверторные модели с экономичным энергопотреблением и тихой работой. Покупатели чаще всего обращают внимание на наличие функции управления по Wi-Fi и ультрафиолетовой лампы. «Для многих весной в период ОРВИ актуально не только охлаждение, но и очищение воздуха», — отметила Надежда Шеина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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