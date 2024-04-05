05 апреля 2024

В Пермском крае ожидаются мокрый снег и гололед

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Обзорная по городу. Пермь , тротуар, оттепель, гололед, весна, осень
На дорогах Пермского края прогнозируется гололед Фото:

На дорогах в Пермском крае прогнозируется гололед и осадки в виде мокрого снега. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В Пермском крае 7 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах ночью и утром на дорогах гололедица, утром и днем гололед, отложение мокрого снега», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

По данным ведомства, из-за плохих погодных условий возможны пробки на дорогах и обрывы линий электропередач. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность в дороге.

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На дорогах в Пермском крае прогнозируется гололед и осадки в виде мокрого снега. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале. «В Пермском крае 7 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах ночью и утром на дорогах гололедица, утром и днем гололед, отложение мокрого снега», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС. По данным ведомства, из-за плохих погодных условий возможны пробки на дорогах и обрывы линий электропередач. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность в дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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