В Пермском крае ожидаются мокрый снег и гололед

На дорогах Пермского края прогнозируется гололед
На дорогах в Пермском крае прогнозируется гололед и осадки в виде мокрого снега. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.
«В Пермском крае 7 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах ночью и утром на дорогах гололедица, утром и днем гололед, отложение мокрого снега», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
По данным ведомства, из-за плохих погодных условий возможны пробки на дорогах и обрывы линий электропередач. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность в дороге.
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