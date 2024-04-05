В Пермском крае ожидаются мокрый снег и гололед

На дорогах Пермского края прогнозируется гололед Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На дорогах в Пермском крае прогнозируется гололед и осадки в виде мокрого снега. Об этом предупредили представители МЧС России по региону в своем telegram-канале.

«В Пермском крае 7 апреля прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления. В отдельных районах ночью и утром на дорогах гололедица, утром и днем гололед, отложение мокрого снега», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

По данным ведомства, из-за плохих погодных условий возможны пробки на дорогах и обрывы линий электропередач. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность в дороге.