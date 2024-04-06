06 апреля 2024

Задержан мужчина, который с автоматом в руках катался по Челябинску. Видео

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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Ситуацию поставили на контроль в городском УМВД Фото:

Полицейские Челябинска установили пассажира автомобиля, который катался по проспекту Ленина, и из люка внедорожника демонстрировал предмет, схожий с автоматом. Своим поступком мужчина из Сосновского района испугал жителей города.

«Полицейские установили автомобиль, а также водителя и пассажира, которых доставили в райотдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что в руках у 29-летнего мужчины находился спортинвентарь для страйкбола», — заявили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Свой поступок задержанный объяснил тем, что снимал рекламный видеоролик. Клипмейкер рассказал, что раскаивается и приносит извинения жителям Челябинска.

На пассажира составили административные материалы по статьям КоАП РФ за мелкое хулиганство и непристегнутый ремень безопасности. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажира и управление авто с тонированными стеклами.

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Полицейские Челябинска установили пассажира автомобиля, который катался по проспекту Ленина, и из люка внедорожника демонстрировал предмет, схожий с автоматом. Своим поступком мужчина из Сосновского района испугал жителей города. «Полицейские установили автомобиль, а также водителя и пассажира, которых доставили в райотдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что в руках у 29-летнего мужчины находился спортинвентарь для страйкбола», — заявили в пресс-службе ГУМВД по региону. Свой поступок задержанный объяснил тем, что снимал рекламный видеоролик. Клипмейкер рассказал, что раскаивается и приносит извинения жителям Челябинска. На пассажира составили административные материалы по статьям КоАП РФ за мелкое хулиганство и непристегнутый ремень безопасности. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажира и управление авто с тонированными стеклами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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