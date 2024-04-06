Полицейские Челябинска установили пассажира автомобиля, который катался по проспекту Ленина, и из люка внедорожника демонстрировал предмет, схожий с автоматом. Своим поступком мужчина из Сосновского района испугал жителей города.
«Полицейские установили автомобиль, а также водителя и пассажира, которых доставили в райотдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что в руках у 29-летнего мужчины находился спортинвентарь для страйкбола», — заявили в пресс-службе ГУМВД по региону.
Свой поступок задержанный объяснил тем, что снимал рекламный видеоролик. Клипмейкер рассказал, что раскаивается и приносит извинения жителям Челябинска.
На пассажира составили административные материалы по статьям КоАП РФ за мелкое хулиганство и непристегнутый ремень безопасности. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажира и управление авто с тонированными стеклами.
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