Задержан мужчина, который с автоматом в руках катался по Челябинску. Видео

07 апреля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Ситуацию поставили на контроль в городском УМВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские Челябинска установили пассажира автомобиля, который катался по проспекту Ленина, и из люка внедорожника демонстрировал предмет, схожий с автоматом. Своим поступком мужчина из Сосновского района испугал жителей города. «Полицейские установили автомобиль, а также водителя и пассажира, которых доставили в райотдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что в руках у 29-летнего мужчины находился спортинвентарь для страйкбола», — заявили в пресс-службе ГУМВД по региону. Свой поступок задержанный объяснил тем, что снимал рекламный видеоролик. Клипмейкер рассказал, что раскаивается и приносит извинения жителям Челябинска. На пассажира составили административные материалы по статьям КоАП РФ за мелкое хулиганство и непристегнутый ремень безопасности. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажира и управление авто с тонированными стеклами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские Челябинска установили пассажира автомобиля, который катался по проспекту Ленина, и из люка внедорожника демонстрировал предмет, схожий с автоматом. Своим поступком мужчина из Сосновского района испугал жителей города. «Полицейские установили автомобиль, а также водителя и пассажира, которых доставили в райотдел полиции для разбирательства. Выяснилось, что в руках у 29-летнего мужчины находился спортинвентарь для страйкбола», — заявили в пресс-службе ГУМВД по региону. Свой поступок задержанный объяснил тем, что снимал рекламный видеоролик. Клипмейкер рассказал, что раскаивается и приносит извинения жителям Челябинска. На пассажира составили административные материалы по статьям КоАП РФ за мелкое хулиганство и непристегнутый ремень безопасности. В отношении водителя составлены протоколы за нарушение правил перевозки пассажира и управление авто с тонированными стеклами.