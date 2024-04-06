06 апреля 2024

Тело 30-летней свердловчанки, пропавшей ранее в Асбесте, направили на вскрытие

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики выяснят точную причину смерти девушки Фото:

Тело ранее пропавшей в Асбесте (Свердловская область) Кристины Мильковой направлено на вскрытие для выяснения причины смерти. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковник юстиции Александр Шульга.

«Проверка проводится следственным отделом по городу Асбест СКР по Свердловской области. Проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — сказал Александр Шульга.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что при осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет. «По имеющимся предварительным данным, смерть не носит криминального характера», — отметил полковник Горелых.

Кристину Милькову искали с 27 марта 2024 года. На сайте поискового отряда «Лиза Алерт» было указано, что она нуждалась в медицинской помощи.

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Тело ранее пропавшей в Асбесте (Свердловская область) Кристины Мильковой направлено на вскрытие для выяснения причины смерти. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковник юстиции Александр Шульга. «Проверка проводится следственным отделом по городу Асбест СКР по Свердловской области. Проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти», — сказал Александр Шульга. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул, что при осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет. «По имеющимся предварительным данным, смерть не носит криминального характера», — отметил полковник Горелых. Кристину Милькову искали с 27 марта 2024 года. На сайте поискового отряда «Лиза Алерт» было указано, что она нуждалась в медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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