В Пермском крае школьники лишились возможности участвовать в олимпиаде из-за чиновников

В Пермском крае олимпиаду для школьников провели с нарушениями
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, егэ, учеба, тест, школа, среднее образование, образование, экзамены, уроки, гиа
Власти Бардымского округа решают вопрос с поощрением школьников, которые победили в олимпиадах Фото:

В Бардымском муниципальном округе Пермского края муниципальный этап Всероссийской олимпиады для школьников проводился с нарушениями. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела местная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства установили, что некоторые ступени соревнований не проводились. Из-за этого учащиеся не смогли в дальнейшем принимать в них участие. По итогам проверки руководству управления образования Бардымского округа внесено представления, указано на сайте краевой прокуратуры.

«При проведении школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады среди школ округа организаторами допущены многочисленные нарушения. Ряд предметов, входящих в перечень среза знаний, не был организован. Также отдельные ученики из-за непроведения определенных ступеней соревнований были лишены возможности дальнейшего участия в олимпиаде», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме того, в составе жюри отсутствовал кворум, а результаты проведения соревнований не публиковались

После прокурорской проверки местные власти решают вопрос с поощрением победителей школьных и окружных этапов олимпиады. Вопрос находится на контроле окружной прокуратуры.

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В Бардымском муниципальном округе Пермского края муниципальный этап Всероссийской олимпиады для школьников проводился с нарушениями. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела местная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства установили, что некоторые ступени соревнований не проводились. Из-за этого учащиеся не смогли в дальнейшем принимать в них участие. По итогам проверки руководству управления образования Бардымского округа внесено представления, указано на сайте краевой прокуратуры. «При проведении школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады среди школ округа организаторами допущены многочисленные нарушения. Ряд предметов, входящих в перечень среза знаний, не был организован. Также отдельные ученики из-за непроведения определенных ступеней соревнований были лишены возможности дальнейшего участия в олимпиаде», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме того, в составе жюри отсутствовал кворум, а результаты проведения соревнований не публиковались После прокурорской проверки местные власти решают вопрос с поощрением победителей школьных и окружных этапов олимпиады. Вопрос находится на контроле окружной прокуратуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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