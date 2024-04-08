В Пермском крае школьники лишились возможности участвовать в олимпиаде из-за чиновников

В Пермском крае олимпиаду для школьников провели с нарушениями

Власти Бардымского округа решают вопрос с поощрением школьников, которые победили в олимпиадах Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Бардымском муниципальном округе Пермского края муниципальный этап Всероссийской олимпиады для школьников проводился с нарушениями. Это выяснилось в ходе проверки, которую провела местная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства установили, что некоторые ступени соревнований не проводились. Из-за этого учащиеся не смогли в дальнейшем принимать в них участие. По итогам проверки руководству управления образования Бардымского округа внесено представления, указано на сайте краевой прокуратуры.

«При проведении школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады среди школ округа организаторами допущены многочисленные нарушения. Ряд предметов, входящих в перечень среза знаний, не был организован. Также отдельные ученики из-за непроведения определенных ступеней соревнований были лишены возможности дальнейшего участия в олимпиаде», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Кроме того, в составе жюри отсутствовал кворум, а результаты проведения соревнований не публиковались

После прокурорской проверки местные власти решают вопрос с поощрением победителей школьных и окружных этапов олимпиады. Вопрос находится на контроле окружной прокуратуры.