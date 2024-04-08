08 апреля 2024

Екатеринбуржец, выстреливший в мужчину у детсада, разгуливает на свободе. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, у мужчины был травматический пистолет (архивное фото) Фото:

Полицейские до сих пор разыскивают екатеринбуржца, который 5 апреля выстрелил из травматического пистолета в мужчину возле детского сада на Автомагистральной, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-группе городского УМВД от комментариев по теме воздерживаются.

Один из очевидцев рассказал агентству, что потасовку якобы устроили два мигранта. «Когда раздались звуки выстрела, то дети и взрослые стали убегать оттуда», — отметил собеседник.

В telegram-канале «Злой Екатеринбург» появилось видео продолжения конфликта. На кадрах слышен звук выстрела. После этого один из оппонентов роняет второго на землю и бьет его пистолетом по голове. Пострадавший очень громко кричит. Затем вооруженный парень забирает сумку, направляет пистолет на мужчину и убегает.

Информация о ЧП была зарегистрирована в 11-м отделе полиции. По данным силовиков, один из мужчин получил ранение и был госпитализирован. Позже стало известно, что потерпевший приезжал в садик за ребенком. Подробности конфликта, неизвестны.

Полицейские на месте потасовки 5 апреля
Полицейские на месте потасовки 5 апреля
Фото:

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Полицейские до сих пор разыскивают екатеринбуржца, который 5 апреля выстрелил из травматического пистолета в мужчину возле детского сада на Автомагистральной, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-группе городского УМВД от комментариев по теме воздерживаются. Один из очевидцев рассказал агентству, что потасовку якобы устроили два мигранта. «Когда раздались звуки выстрела, то дети и взрослые стали убегать оттуда», — отметил собеседник. В telegram-канале «Злой Екатеринбург» появилось видео продолжения конфликта. На кадрах слышен звук выстрела. После этого один из оппонентов роняет второго на землю и бьет его пистолетом по голове. Пострадавший очень громко кричит. Затем вооруженный парень забирает сумку, направляет пистолет на мужчину и убегает. Информация о ЧП была зарегистрирована в 11-м отделе полиции. По данным силовиков, один из мужчин получил ранение и был госпитализирован. Позже стало известно, что потерпевший приезжал в садик за ребенком. Подробности конфликта, неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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