Полицейские до сих пор разыскивают екатеринбуржца, который 5 апреля выстрелил из травматического пистолета в мужчину возле детского сада на Автомагистральной, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-группе городского УМВД от комментариев по теме воздерживаются.
Один из очевидцев рассказал агентству, что потасовку якобы устроили два мигранта. «Когда раздались звуки выстрела, то дети и взрослые стали убегать оттуда», — отметил собеседник.
В telegram-канале «Злой Екатеринбург» появилось видео продолжения конфликта. На кадрах слышен звук выстрела. После этого один из оппонентов роняет второго на землю и бьет его пистолетом по голове. Пострадавший очень громко кричит. Затем вооруженный парень забирает сумку, направляет пистолет на мужчину и убегает.
Информация о ЧП была зарегистрирована в 11-м отделе полиции. По данным силовиков, один из мужчин получил ранение и был госпитализирован. Позже стало известно, что потерпевший приезжал в садик за ребенком. Подробности конфликта, неизвестны.
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