Екатеринбуржец, выстреливший в мужчину у детсада, разгуливает на свободе. Фото, видео

09 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Предположительно, у мужчины был травматический пистолет (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские до сих пор разыскивают екатеринбуржца, который 5 апреля выстрелил из травматического пистолета в мужчину возле детского сада на Автомагистральной, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-группе городского УМВД от комментариев по теме воздерживаются. Один из очевидцев рассказал агентству, что потасовку якобы устроили два мигранта. «Когда раздались звуки выстрела, то дети и взрослые стали убегать оттуда», — отметил собеседник. В telegram-канале «Злой Екатеринбург» появилось видео продолжения конфликта. На кадрах слышен звук выстрела. После этого один из оппонентов роняет второго на землю и бьет его пистолетом по голове. Пострадавший очень громко кричит. Затем вооруженный парень забирает сумку, направляет пистолет на мужчину и убегает. Информация о ЧП была зарегистрирована в 11-м отделе полиции. По данным силовиков, один из мужчин получил ранение и был госпитализирован. Позже стало известно, что потерпевший приезжал в садик за ребенком. Подробности конфликта, неизвестны. Полицейские на месте потасовки 5 апреля Фото: предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские до сих пор разыскивают екатеринбуржца, который 5 апреля выстрелил из травматического пистолета в мужчину возле детского сада на Автомагистральной, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-группе городского УМВД от комментариев по теме воздерживаются. Один из очевидцев рассказал агентству, что потасовку якобы устроили два мигранта. «Когда раздались звуки выстрела, то дети и взрослые стали убегать оттуда», — отметил собеседник. В telegram-канале «Злой Екатеринбург» появилось видео продолжения конфликта. На кадрах слышен звук выстрела. После этого один из оппонентов роняет второго на землю и бьет его пистолетом по голове. Пострадавший очень громко кричит. Затем вооруженный парень забирает сумку, направляет пистолет на мужчину и убегает. Информация о ЧП была зарегистрирована в 11-м отделе полиции. По данным силовиков, один из мужчин получил ранение и был госпитализирован. Позже стало известно, что потерпевший приезжал в садик за ребенком. Подробности конфликта, неизвестны.