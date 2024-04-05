Конфликт у детсада в Екатеринбурге закончился стрельбой, есть пострадавший

В Екатеринбурге возле детского сада на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один выстрелил в другого. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«В отдел полиции №11 поступило сообщение о том, что на улице Автомагистральной произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил ранение предположительно из травматического пистолета», — сказали в ведомстве. Причина конфликта не уточняется.
Пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия сотрудники полиции организовали проверку.
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