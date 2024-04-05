Екатеринбуржец, в которого выстрелили, приезжал в детсад за дочкой

05 апреля 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Друзья пострадавшего приехали к месту ЧП Фото: Сергей Русанов © URA.RU Екатеринбуржец, в которого выстрелили во время стычки на улице Автомагистральной, приезжал в детский сад за дочкой. Об этом рассказали друзья пострадавшего. «Друзья пострадавшего мужчины рассказали, что он приехал за дочкой в садик», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Сейчас друзья пострадавшего приехали к месту происшествия, чтобы забрать его автомобиль. Вечером 20 апреля возле детского раздался выстрел. Как оказалось, между двумя мужчинами образовался конфликт, в ходе которого одни выстрелил в другого. Сотрудники полиции проводят проверку. Пострадавшего госпитализировали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец, в которого выстрелили во время стычки на улице Автомагистральной, приезжал в детский сад за дочкой. Об этом рассказали друзья пострадавшего. «Друзья пострадавшего мужчины рассказали, что он приехал за дочкой в садик», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Сейчас друзья пострадавшего приехали к месту происшествия, чтобы забрать его автомобиль. Вечером 20 апреля возле детского раздался выстрел. Как оказалось, между двумя мужчинами образовался конфликт, в ходе которого одни выстрелил в другого. Сотрудники полиции проводят проверку. Пострадавшего госпитализировали.