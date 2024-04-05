Екатеринбуржец, в которого выстрелили, приезжал в детсад за дочкой

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Виды города. Пермь, прохожие, папа с дочкой, в школу, родитель с ребенком
Друзья пострадавшего приехали к месту ЧП Фото:

Екатеринбуржец, в которого выстрелили во время стычки на улице Автомагистральной, приезжал в детский сад за дочкой. Об этом рассказали друзья пострадавшего.

«Друзья пострадавшего мужчины рассказали, что он приехал за дочкой в садик», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Сейчас друзья пострадавшего приехали к месту происшествия, чтобы забрать его автомобиль.

Вечером 20 апреля возле детского раздался выстрел. Как оказалось, между двумя мужчинами образовался конфликт, в ходе которого одни выстрелил в другого. Сотрудники полиции проводят проверку. Пострадавшего госпитализировали.

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Екатеринбуржец, в которого выстрелили во время стычки на улице Автомагистральной, приезжал в детский сад за дочкой. Об этом рассказали друзья пострадавшего. «Друзья пострадавшего мужчины рассказали, что он приехал за дочкой в садик», — передает telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Сейчас друзья пострадавшего приехали к месту происшествия, чтобы забрать его автомобиль. Вечером 20 апреля возле детского раздался выстрел. Как оказалось, между двумя мужчинами образовался конфликт, в ходе которого одни выстрелил в другого. Сотрудники полиции проводят проверку. Пострадавшего госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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