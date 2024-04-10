Армия РФ уничтожила четыре автобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

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ВС России сорвали ротацию ВСУ в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили четыре автобуса с пехотой ВСУ на правом Берегу Днепра, сорвав тем самым ротацию противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Разведчики группировки войск „Днепр“ зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, которые готовились к ротации. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами — было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса „Фагот“», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в результате удара были уничтожены четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские силы сорвали попытку ротации ВСУ близ Угледара в ДНР. В результате удара армии РФ была ликвидирована украинская инженерно-саперная группа, пишет деловое издание «Взгляд». Также недавно подразделение БПЛА разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка расчетом «Фагота» уничтожило БТР сил Украины в Запорожской области, передает RT.

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Российские войска с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили четыре автобуса с пехотой ВСУ на правом Берегу Днепра, сорвав тем самым ротацию противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Разведчики группировки войск „Днепр“ зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, которые готовились к ротации. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами — было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса „Фагот“», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в результате удара были уничтожены четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ. Ранее сообщалось, что российские силы сорвали попытку ротации ВСУ близ Угледара в ДНР. В результате удара армии РФ была ликвидирована украинская инженерно-саперная группа, пишет деловое издание «Взгляд». Также недавно подразделение БПЛА разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка расчетом «Фагота» уничтожило БТР сил Украины в Запорожской области, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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