Армия РФ уничтожила четыре автобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра

10 апреля 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

ВС России сорвали ротацию ВСУ в Херсонской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили четыре автобуса с пехотой ВСУ на правом Берегу Днепра, сорвав тем самым ротацию противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Разведчики группировки войск „Днепр“ зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, которые готовились к ротации. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами — было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса „Фагот“», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в результате удара были уничтожены четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ. Ранее сообщалось, что российские силы сорвали попытку ротации ВСУ близ Угледара в ДНР. В результате удара армии РФ была ликвидирована украинская инженерно-саперная группа, пишет деловое издание «Взгляд». Также недавно подразделение БПЛА разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка расчетом «Фагота» уничтожило БТР сил Украины в Запорожской области, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска с помощью расчета противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили четыре автобуса с пехотой ВСУ на правом Берегу Днепра, сорвав тем самым ротацию противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Разведчики группировки войск „Днепр“ зафиксировали движение в окопах на передней линии на правом берегу реки, контролируемом ВСУ, которые готовились к ротации. Когда на горизонте появились микроавтобусы с украинскими националистами — было принято решение нанести удар из противотанкового ракетного комплекса „Фагот“», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в результате удара были уничтожены четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ. Ранее сообщалось, что российские силы сорвали попытку ротации ВСУ близ Угледара в ДНР. В результате удара армии РФ была ликвидирована украинская инженерно-саперная группа, пишет деловое издание «Взгляд». Также недавно подразделение БПЛА разведчиков гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка расчетом «Фагота» уничтожило БТР сил Украины в Запорожской области, передает RT.