В Пермском крае в горящей квартире нашли труп мужчины

10 апреля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на втором этаже здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU В селе Усть-Качка (Пермский край) произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб мужчина, рассказали в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. «9 апреля в 14:17 минут поступило сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировалось 15 человек. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что пожар потушили в 14:49. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Усть-Качка (Пермский край) произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб мужчина, рассказали в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. «9 апреля в 14:17 минут поступило сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировалось 15 человек. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что пожар потушили в 14:49. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров.