09 апреля 2024

В Пермском крае в горящей квартире нашли труп мужчины

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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, огнеборцы, пожарные
Пожар произошел на втором этаже здания Фото:

В селе Усть-Качка (Пермский край) произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб мужчина, рассказали в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

«9 апреля в 14:17 минут поступило сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировалось 15 человек. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что пожар потушили в 14:49. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров.

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В селе Усть-Качка (Пермский край) произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб мужчина, рассказали в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. «9 апреля в 14:17 минут поступило сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировалось 15 человек. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что пожар потушили в 14:49. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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