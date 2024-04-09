В Пермском крае в горящей квартире нашли труп мужчины

В селе Усть-Качка (Пермский край) произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб мужчина, рассказали в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.
«9 апреля в 14:17 минут поступило сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировалось 15 человек. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что пожар потушили в 14:49. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров.
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В селе Усть-Качка (Пермский край) произошел пожар в многоквартирном доме. В результате происшествия погиб мужчина, рассказали в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности. «9 апреля в 14:17 минут поступило сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома на ул. Краснознаменная в с. Усть-Качка. Самостоятельно до прибытия подразделений пожарной охраны эвакуировалось 15 человек. В результате пожара погиб мужчина», — сказано в сообщении. В ведомстве добавили, что пожар потушили в 14:49. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на втором этаже дома. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров.