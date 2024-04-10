Выплаты учителям малых городов увеличены вдвое

Власти вдвое увеличили дополнительные выплаты учителям в малых городах
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил, топ
Мишустин подписал ряд постановлений, согласно которым дополнительные выплаты учителям увеличены с пяти до десяти тысяч рублей Фото:

В России с 1 марта вдвое увеличены выплаты учителям из малых городов. Соответствующие постановления накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства РФ 10 апреля.

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Согласно подписанным главой правительства постановлениям, дополнительные ежемесячные выплаты учителям выросли с 5 тысяч до 10 тысяч рублей, такое повышение затронет, в общей сложности, более 37 тысяч человек. Всего на эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 3 млрд рублей.

Поручение увеличить выплаты сельским учителям перед правительством поставил президент России Владимир Путин. Также анонсировал повышение выплат Михаил Мишустин в ходе своего отчета в Государственной Думе 3 апреля, где он также отметил, что с 1 сентября ежемесячную надбавку в 5 тысяч рублей станут получать советники директоров школ по воспитательной работе.

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В России с 1 марта вдвое увеличены выплаты учителям из малых городов. Соответствующие постановления накануне подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Информация об этом размещена на официальном сайте правительства РФ 10 апреля. Согласно подписанным главой правительства постановлениям, дополнительные ежемесячные выплаты учителям выросли с 5 тысяч до 10 тысяч рублей, такое повышение затронет, в общей сложности, более 37 тысяч человек. Всего на эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено 3 млрд рублей. Поручение увеличить выплаты сельским учителям перед правительством поставил президент России Владимир Путин. Также анонсировал повышение выплат Михаил Мишустин в ходе своего отчета в Государственной Думе 3 апреля, где он также отметил, что с 1 сентября ежемесячную надбавку в 5 тысяч рублей станут получать советники директоров школ по воспитательной работе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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