10 апреля 2024

В ХМАО школьники пожаловались на нашествие тараканов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, стаканы, школьная столовая
Ученики нижневартовской школы №21 пожаловались на тараканов Фото:

Ученики школы №21 пожаловались на нашествие тараканов в учебном учреждении. Они разместили видеоролик с насекомыми в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Помогите. 21 школа. Тараканы», — подписал видео автор, который опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU заявили, что санитарно-эпидемиологические требования в школе стоят на контроле как администрации и надзорных органов, так и родителей. «Проверка соблюдения требований СанПиН проводится регулярно. 10 апреля в школе был проведен очередной родительский контроль за организацией питания обучающихся», — рассказали агентству в пресс-службе.

Власти добавили, что обработку столовой и других помещений школы проводят регулярно. А в ближайшие дни проведут дополнительную дезинсекцию.

Ранее URA.RU рассказывало о жалобе на тараканов школьников из соседнего региона — Тюмени. По словам учеников, из-за насекомых даже срываются занятия.

Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученики школы №21 пожаловались на нашествие тараканов в учебном учреждении. Они разместили видеоролик с насекомыми в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «Помогите. 21 школа. Тараканы», — подписал видео автор, который опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU заявили, что санитарно-эпидемиологические требования в школе стоят на контроле как администрации и надзорных органов, так и родителей. «Проверка соблюдения требований СанПиН проводится регулярно. 10 апреля в школе был проведен очередной родительский контроль за организацией питания обучающихся», — рассказали агентству в пресс-службе. Власти добавили, что обработку столовой и других помещений школы проводят регулярно. А в ближайшие дни проведут дополнительную дезинсекцию. Ранее URA.RU рассказывало о жалобе на тараканов школьников из соседнего региона — Тюмени. По словам учеников, из-за насекомых даже срываются занятия. Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...