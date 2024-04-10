В ХМАО школьники пожаловались на нашествие тараканов. Видео

11 апреля 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Ученики нижневартовской школы №21 пожаловались на тараканов Фото: Илья Московец © URA.RU Ученики школы №21 пожаловались на нашествие тараканов в учебном учреждении. Они разместили видеоролик с насекомыми в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».



«Помогите. 21 школа. Тараканы», — подписал видео автор, который опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».



В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU заявили, что санитарно-эпидемиологические требования в школе стоят на контроле как администрации и надзорных органов, так и родителей. «Проверка соблюдения требований СанПиН проводится регулярно. 10 апреля в школе был проведен очередной родительский контроль за организацией питания обучающихся», — рассказали агентству в пресс-службе.



Власти добавили, что обработку столовой и других помещений школы проводят регулярно. А в ближайшие дни проведут дополнительную дезинсекцию.



Ранее URA.RU рассказывало о жалобе на тараканов школьников из соседнего региона — Тюмени. По словам учеников, из-за насекомых даже срываются занятия. Видео : telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученики школы №21 пожаловались на нашествие тараканов в учебном учреждении. Они разместили видеоролик с насекомыми в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «Помогите. 21 школа. Тараканы», — подписал видео автор, который опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». В пресс-службе мэрии Нижневартовска URA.RU заявили, что санитарно-эпидемиологические требования в школе стоят на контроле как администрации и надзорных органов, так и родителей. «Проверка соблюдения требований СанПиН проводится регулярно. 10 апреля в школе был проведен очередной родительский контроль за организацией питания обучающихся», — рассказали агентству в пресс-службе. Власти добавили, что обработку столовой и других помещений школы проводят регулярно. А в ближайшие дни проведут дополнительную дезинсекцию. Ранее URA.RU рассказывало о жалобе на тараканов школьников из соседнего региона — Тюмени. По словам учеников, из-за насекомых даже срываются занятия. Видео: telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»