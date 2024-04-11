Центробанк поддержал отмену налога на доходы от некоторых вкладов

Центральный Банк России поддержал предложение освободить от налога доходы по длинным вкладам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Анатолий Геннадьевич (Аксаков — глава комитета Госдумы по финансовым рынкам — прим. URA.RU) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем», — заявила Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Помимо этого, Банк предложил снизить вдвое ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам.
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Центральный Банк России поддержал предложение освободить от налога доходы по длинным вкладам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Анатолий Геннадьевич (Аксаков — глава комитета Госдумы по финансовым рынкам — прим. URA.RU) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем», — заявила Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Помимо этого, Банк предложил снизить вдвое ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам.