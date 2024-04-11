Центробанк поддержал отмену налога на доходы от некоторых вкладов

Набиуллина: ЦБ поддерживает отмену налога на доходы по длинным вкладам

11 апреля 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ предложил снизить ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Центральный Банк России поддержал предложение освободить от налога доходы по длинным вкладам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Анатолий Геннадьевич (Аксаков — глава комитета Госдумы по финансовым рынкам — прим. URA.RU) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем», — заявила Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Помимо этого, Банк предложил снизить вдвое ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России поддержал предложение освободить от налога доходы по длинным вкладам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Анатолий Геннадьевич (Аксаков — глава комитета Госдумы по финансовым рынкам — прим. URA.RU) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем», — заявила Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Помимо этого, Банк предложил снизить вдвое ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам.