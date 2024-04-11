Центробанк поддержал отмену налога на доходы от некоторых вкладов

Набиуллина: ЦБ поддерживает отмену налога на доходы по длинным вкладам
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ЦБ РФ предложил снизить ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам Фото:

Центральный Банк России поддержал предложение освободить от налога доходы по длинным вкладам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Анатолий Геннадьевич (Аксаков — глава комитета Госдумы по финансовым рынкам — прим. URA.RU) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем», — заявила Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Помимо этого, Банк предложил снизить вдвое ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам.

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Центральный Банк России поддержал предложение освободить от налога доходы по длинным вкладам. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. «Анатолий Геннадьевич (Аксаков — глава комитета Госдумы по финансовым рынкам — прим. URA.RU) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем», — заявила Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. Помимо этого, Банк предложил снизить вдвое ставки взносов банков в фонд страхования по длинным вкладам и безотзывным сертификатам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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