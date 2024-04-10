Роспотребнадзор нашел в ХМАО фальсифицированные рыбные консервы

11 апреля 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО обнаружил фальсифицированную партию рыбных консервов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В ХМАО обнаружили партию фальсифицированных рыбных консервов, которые продают под вымышленной маркировкой. Об этом сообщил Роспотребнадзор округа в своем telegram-канале.



«Мы получили информацию о наличии на нашей территории рыбных консервов „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* с добавлением масла, производства ООО „Русский рыбный мир“, где в качестве сырья использована сардина тихоокеанская (иваси) неразделенная мороженая глазированная. При этом, изготовитель ООО „Русский рыбный мир“ при маркировке придуманным названием „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* нарушил обязательные требования», — говорится в сообщении.



Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО провел проверку в столовой соцучреждения Октябрьского района и обнаружил партию молока, которое не соответствовало требованиям безопасности. Почти 100 литровых пакетов молока вернули поставщику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО обнаружили партию фальсифицированных рыбных консервов, которые продают под вымышленной маркировкой. Об этом сообщил Роспотребнадзор округа в своем telegram-канале. «Мы получили информацию о наличии на нашей территории рыбных консервов „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* с добавлением масла, производства ООО „Русский рыбный мир“, где в качестве сырья использована сардина тихоокеанская (иваси) неразделенная мороженая глазированная. При этом, изготовитель ООО „Русский рыбный мир“ при маркировке придуманным названием „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* нарушил обязательные требования», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО провел проверку в столовой соцучреждения Октябрьского района и обнаружил партию молока, которое не соответствовало требованиям безопасности. Почти 100 литровых пакетов молока вернули поставщику.