Роспотребнадзор нашел в ХМАО фальсифицированные рыбные консервы

В ХМАО обнаружили партию фальсифицированных рыбных консервов, которые продают под вымышленной маркировкой. Об этом сообщил Роспотребнадзор округа в своем telegram-канале.
«Мы получили информацию о наличии на нашей территории рыбных консервов „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* с добавлением масла, производства ООО „Русский рыбный мир“, где в качестве сырья использована сардина тихоокеанская (иваси) неразделенная мороженая глазированная. При этом, изготовитель ООО „Русский рыбный мир“ при маркировке придуманным названием „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* нарушил обязательные требования», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО провел проверку в столовой соцучреждения Октябрьского района и обнаружил партию молока, которое не соответствовало требованиям безопасности. Почти 100 литровых пакетов молока вернули поставщику.
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