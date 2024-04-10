10 апреля 2024

Роспотребнадзор нашел в ХМАО фальсифицированные рыбные консервы

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Роспотребнадзор ХМАО обнаружил фальсифицированную партию рыбных консервов Фото:

В ХМАО обнаружили партию фальсифицированных рыбных консервов, которые продают под вымышленной маркировкой. Об этом сообщил Роспотребнадзор округа в своем telegram-канале.

«Мы получили информацию о наличии на нашей территории рыбных консервов „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* с добавлением масла, производства ООО „Русский рыбный мир“, где в качестве сырья использована сардина тихоокеанская (иваси) неразделенная мороженая глазированная. При этом, изготовитель ООО „Русский рыбный мир“ при маркировке придуманным названием „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* нарушил обязательные требования», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО провел проверку в столовой соцучреждения Октябрьского района и обнаружил партию молока, которое не соответствовало требованиям безопасности. Почти 100 литровых пакетов молока вернули поставщику.

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В ХМАО обнаружили партию фальсифицированных рыбных консервов, которые продают под вымышленной маркировкой. Об этом сообщил Роспотребнадзор округа в своем telegram-канале. «Мы получили информацию о наличии на нашей территории рыбных консервов „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* с добавлением масла, производства ООО „Русский рыбный мир“, где в качестве сырья использована сардина тихоокеанская (иваси) неразделенная мороженая глазированная. При этом, изготовитель ООО „Русский рыбный мир“ при маркировке придуманным названием „САЙРА ПРИМОРСКАЯ“* нарушил обязательные требования», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор ХМАО провел проверку в столовой соцучреждения Октябрьского района и обнаружил партию молока, которое не соответствовало требованиям безопасности. Почти 100 литровых пакетов молока вернули поставщику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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