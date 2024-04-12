Пять дронов ВСУ уничтожено над Ростовской и Белгородской областями: карта СВО 12 апреля

ПВО уничтожила пять украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями

12 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Системы ПВО ликвидировали пять украинских дронов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские системы ПВО сбили пять украинских дронов в небе над Ростовской и Белгородской областями. В Минобороны атаку назвали попыткой теракта. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. Атака беспилотников В ночь с 11 на 12 апреля российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников, направленных на совершение атак по объектам на территории РФ. В Минобороны сообщили, что четыре украинских БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, еще один — над территорией Белгородской области. В МО атаку назвали попыткой теракта. Донецкое направление Ударная группа российских боевых вертолетов атаковала опорный пункт и силы ВСУ с помощью ракет С-8. В Минобороны РФ сообщили об успешной операции группы вертолетов, в которую входили Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8. Они выполнили задание по уничтожению сил ВСУ по координатам наводчика. ВС РФ продвигаются в Новомихайловке, оттесняя ВСУ к западным окраинам. В Георгиевке российские также улучшают свои позиции. В Красногоровке ВС РФ ведут штурм при поддержке артиллерии. В Уманском наступают на южные окраины села, контролируя дорогу в населенный пункт. Продвижения также есть в сторону Яснобродовки. В Семеновке и Бердычах ВСУ оказывают сопротивление. Купянское направление Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» западной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ. Укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой украинских военных были уничтожены. Атаки были проведены с расстояния более пяти километров. Артемовское направление Костромские десантники уничтожили вышку с ретрансляторами для FPV-дронов украинских вооруженных сил в Часовом Яре при помощи противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Это произошло благодаря обнаружению объекта подразделениями радиоэлектронной борьбы. На направлении Часов Яра продолжается наступление российской армии. Продвижение происходит как внутри самого города, где украинские войска вынуждены отходить к новым позициям, так и со стороны населенного пункта Богдановка. Авдеевское направление Зенитчики группировки «Центр» защитили артиллерийские позиции от беспилотных аппаратов ВСУ с помощью ракетного комплекса «Стрела-10». Об этом сообщили в Минобороны РФ, подчеркнув, что действия группировки обеспечили безопасность огневых позиций артиллерии. Запорожское направление Продолжаются бои. На этом участке фронта активно используются средства дальнего поражения. Ситуация в зоне боевых действий не претерпела значительных изменений. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские системы ПВО сбили пять украинских дронов в небе над Ростовской и Белгородской областями. В Минобороны атаку назвали попыткой теракта. Интерактивная карта спецоперации России на Украине и ход военных действий — в материале URA.RU. В ночь с 11 на 12 апреля российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотников, направленных на совершение атак по объектам на территории РФ. В Минобороны сообщили, что четыре украинских БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области, еще один — над территорией Белгородской области. В МО атаку назвали попыткой теракта. Ударная группа российских боевых вертолетов атаковала опорный пункт и силы ВСУ с помощью ракет С-8. В Минобороны РФ сообщили об успешной операции группы вертолетов, в которую входили Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М и Ми-8. Они выполнили задание по уничтожению сил ВСУ по координатам наводчика. ВС РФ продвигаются в Новомихайловке, оттесняя ВСУ к западным окраинам. В Георгиевке российские также улучшают свои позиции. В Красногоровке ВС РФ ведут штурм при поддержке артиллерии. В Уманском наступают на южные окраины села, контролируя дорогу в населенный пункт. Продвижения также есть в сторону Яснобродовки. В Семеновке и Бердычах ВСУ оказывают сопротивление. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» западной группировки ВС РФ уничтожили позиции ВСУ. Укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой украинских военных были уничтожены. Атаки были проведены с расстояния более пяти километров. Костромские десантники уничтожили вышку с ретрансляторами для FPV-дронов украинских вооруженных сил в Часовом Яре при помощи противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Это произошло благодаря обнаружению объекта подразделениями радиоэлектронной борьбы. На направлении Часов Яра продолжается наступление российской армии. Продвижение происходит как внутри самого города, где украинские войска вынуждены отходить к новым позициям, так и со стороны населенного пункта Богдановка. Зенитчики группировки «Центр» защитили артиллерийские позиции от беспилотных аппаратов ВСУ с помощью ракетного комплекса «Стрела-10». Об этом сообщили в Минобороны РФ, подчеркнув, что действия группировки обеспечили безопасность огневых позиций артиллерии. Продолжаются бои. На этом участке фронта активно используются средства дальнего поражения. Ситуация в зоне боевых действий не претерпела значительных изменений.